ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів: за яких умов — Finance.ua

ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів: за яких умов Вчора 15:02 — Фінтех і Картки

ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів: за яких умов

ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держбанк.

«Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 тис. гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів», — пояснили в ПриватБанку.

У таких випадках, як уточнили в банку, у клієнта запитають джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

«Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи — на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції», — зазначили в банку.

Нагадаємо, у квітні Нацбанк прийняв постанову, яким визначив порядок дії для банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тисяч гривень та ненадання документів про джерело походження коштів за запитом банку.

Довідка Finance.ua:

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