ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів: за яких умов — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів: за яких умов

Фінтех і Картки
2155
ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів: за яких умов
ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів: за яких умов
ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держбанк.
«Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 тис. гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів», — пояснили в ПриватБанку.
У таких випадках, як уточнили в банку, у клієнта запитають джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

Якщо треба зняти готівку: прості поради 💸

«Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи — на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції», — зазначили в банку.
Нагадаємо, у квітні Нацбанк прийняв постанову, яким визначив порядок дії для банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тисяч гривень та ненадання документів про джерело походження коштів за запитом банку.

Довідка Finance.ua:

  • останнім часом клієнти ПриватБанку почали скаржитися на блокування карток. Зокрема, люди заявляють про те, що не можуть у звичному режимі розпоряджатися власними коштами. Як пояснив прессекретар ПриватБанку Олег Серга, це пов’язано з незаконними транзакціями та підозрілими переказами коштів;
  • ПриватБанк запустив новий сайт акредитованого центру сертифікації ключів;
  • ПриватБанк розпочав виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
Подивитися варіанти
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.