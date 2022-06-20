У ПриватБанку пояснили, чому блокують картки клієнтів — Finance.ua

У ПриватБанку пояснили, чому блокують картки клієнтів

Вчора 16:13 — Фінтех і Картки

У ПриватБанку пояснили, чому блокують картки клієнтів

Останнім часом клієнти ПриватБанк у почали скаржитися на блокування карток. Зокрема, люди заявляють про те, що не можуть у звичному режимі розпоряджатися власними коштами.

Як пояснив у коментарі УНН прессекретар ПриватБанку Олег Серга, це пов’язано з незаконними транзакціями та підозрілими переказами коштів.

«ПриватБанк є державною установою, тому ті чи інші дії робляться виключно у рамках закону. Просто так картки ніхто не блокує. Причиною можуть бути незаконні транзакції. Якщо банк це помічає, то рахунки можуть бути заблоковані до з’ясування обставин», — пояснив прессекретар.

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В установі пояснили, що відповідно до пункту законодавства «Про запобігання та протидію легалізації фінансів, отриманих незаконними методами», банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу виявляє правильність транзакцій.

Представник банку також наголосив, що у зв’язку з воєнним станом в країні перевірка транзакцій здійснюється ретельніше. Таким чином, держава намагається уникнути фінансувань терористичних груп та агентів окупантів.

«З початку війни ми заблокували чимало карток. Проте, не завжди власники картки є винними, адже шахраї можуть користуватись ними без відома власників. Це вдається через перевипуск SIM-карток. Тому, радимо зареєструвати мобільний номер, аби не стати жертвою шахраїв», — додав Серга.

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