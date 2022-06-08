Голова правління ПриватБанку повідомив, чи є причини різкого зростання курсу долара — Finance.ua

У ПриватБанку не вбачають причин для різкого зростання курсу до 40-50 грн/$.
Про це повідомив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош в інтерв’ю.
«Важко сказати (прогнозувати курс. — Ред.), адже ми не розуміємо, яким може бути попит, оскільки населенню та бізнесу досі заборонено вільно купувати валюту. З іншого боку, я не бачу жодних причин для різкого зростання курсу не лише до 50 грн/$, а навіть до 40 грн/$», — сказав Бьош.
За його словами, банк вирішив не поспішати і не змінювати суттєво внутрішні курси у перші дні після рішення Нацбанку про зняття обмежень курсу продажу валюти на готівковому ринку.
«На ринку був дуже серйозний ажіотаж, тому ми хотіли простежити за його реакцією і вже потім, коли ситуація стабілізувалася і курсоутворення перестало бути спекулятивним, також почали наближатися до ринкових рівнів. Загалом, я вважаю, що Нацбанк вчинив правильно. З моменту запровадження перших обмежень минуло три місяці. Поступовий рух до ринкового курсоутворення — це важливий крок у тому, щоб утримувати стабільною всю банківську систему. Не кажучи вже про те, що це дуже важливо для економіки загалом», — наголосив голова правління ПриватБанку.