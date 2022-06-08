В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар — Finance.ua

В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар

Вчора 12:00 — Валюта

В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар. Ситуацію пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Чому безготівковий курс долара зафіксований

З 24 лютого Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 гривні. Відповідно всі експортно-імпортні операції теж відбуваються за зафіксованим курсом — 29,25 + 1% (29,55 гривні за долар).

Для експортерів

Якщо умовно аграрій отримав валютну виручку, то продає її на міжбанку за курсом 29,25 + 1%.

Але, коли аграрій купує імпортні добрива, то платить за тим же ж курсом 29,25 + 1%.

Для імпортерів і населення

Коли імпортер завозить товари критичного імпорту (пальне, ліки, харчі тощо), розрахунок теж йде за курсом 29,25 + 1%. Відповідно для населення ці товари виходять набагато дешевші, ніж якби курс був ринковим.

От, на жаль, з Херсоном бачите яка ситуація, тому в нас всі овочі в магазині сьогодні імпортовані. Але вони імпортовані по курсу 29,25 + 1%,— наголошує Катерина Рожкова.

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Обмеження на безготівковому рівні потрібні також для того, щоб максимально приберегти міжнародні резерви України. Наразі їх використовують лише на критичний імпорт.

Зверніть увагу! ФОПи, які отримують дохід в іноземній валюті, теж повинні продавати долари, євро чи іншу іноземну валюту за офіційним курсом + 1%. А купувати можуть — за ринковим.

Чому немає обмежень на готівковий курс

Водночас готівковий курс долара коливається на рівні 35 гривень, що є відчутною різницею з безготівковим. Все тому, що на готівковому ринку немає обмежень у встановленні курсу.

В НБУ пояснюють це тим, що готівковий ринок не має жодного відношення до критичного імпорту, оскільки це потреби не держави, а людей.

В першу чергу — це не є потреби держави. Друге — це не є потреби критичного імпорту. І це не є наше завдання якимось чином витрачати наші резерви на ці операції. Саме через це ми дозволяємо банками продавати стільки, скільки вони викупили в населення. — Катерина Рожкова

Банки обмежені у продажі лише тієї валюти, яку вони раніше викупили в населення, з тієї ж самої причини — аби НБУ не витрачав зі своїх резервів валюту на некритичний імпорт. Адже в умовах війни задоволення потреб населення в готівковому доларі — не є пріоритетом.

Довідка Finance.ua:

з 21 травня НБУ дещо послабив обмеження — скасував обмеження на встановлення курсу для продажу готівкової валюти;

так, з’явилися різні курси долара: ті, хто отримує валюту на картки, має продавати її за офіційним фіксованим курсом (29,25 гривні за долар), а купувати — за ринковим (понад 36 гривень за долар);

через війну НБУ ввів валютні обмеження на ринку, які викликали дискусії у суспільстві. Зокрема, в IT-індустрії вважають, що нинішня валютна політика несправедлива. Про це повідомила «Європейська асоціація програмної інженерії» EASE. Через різницю офіційного та готівкового курсу ІТ-індустрія втрачає значну частку доходів у валюті при конвертації.

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