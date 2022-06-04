Чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: прогнози експертів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: прогнози експертів

Вчора 12:01Валюта
27783
Чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: прогнози експертівЧи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: прогнози експертів
Після хвилеподібного стрибка курсу долара у другій половині травня майже до 38 гривень, заокеанська валюта на початок червня значно схудла, тепер за 1 долар дають від 35,5 до 35,85 грн.
На думку експертів, якихось особливих економічних передумов для зростання курсу долара сьогодні немає. Як пише економіст, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, у квітні платіжний баланс склав 1,1 млрд дол. профіцит, тобто у зовнішній торгівлі наша країна вивезла товарів більше, ніж ввезла.
Читайте також
Пояснює це експерт різким падінням імпорту та надходженням близько 1 мільярда доларів за квітень від заробітчан, а також різким скороченням виплат доходів іноземцям, які не обмінюють отриману ними гривню на долари, створюючи додатковий попит.
На думку економічного експерта Тараса Козака, на курс долара у бік його зниження на користь гривні може зіграти зростання облікової ставки НБУ в 25%, рішення, про що було прийнято 2 червня.
Читайте також
Економіст вважає, що зростання облікової ставки зробить для українців вигіднішими банківські депозити, за які можна отримати до 20%, а для банків — купівлю державних цінних паперів під 20-25%. Це, у свою чергу, знизить наявність гривні на ринку, а також знизить попит на долар.
Щоправда, у своїх оцінках експерт обережний і вважає, що за цих умов курс долара до гривні як мінімум падатиме не так сильно, як раніше, а як максимум — гривня навіть трохи зміцниться.
До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди знати!
Дізнатись курс валют
За матеріалами: Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.