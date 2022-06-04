Чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: прогнози експертів — Finance.ua

Чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: прогнози експертів

Вчора 12:01 — Валюта

Чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ: прогнози експертів

Після хвилеподібного стрибка курсу долара у другій половині травня майже до 38 гривень, заокеанська валюта на початок червня значно схудла, тепер за 1 долар дають від 35,5 до 35,85 грн.

На думку експертів, якихось особливих економічних передумов для зростання курсу долара сьогодні немає. Як пише економіст, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, у квітні платіжний баланс склав 1,1 млрд дол. профіцит, тобто у зовнішній торгівлі наша країна вивезла товарів більше, ніж ввезла.

Пояснює це експерт різким падінням імпорту та надходженням близько 1 мільярда доларів за квітень від заробітчан, а також різким скороченням виплат доходів іноземцям, які не обмінюють отриману ними гривню на долари, створюючи додатковий попит.

На думку економічного експерта Тараса Козака, на курс долара у бік його зниження на користь гривні може зіграти зростання облікової ставки НБУ в 25%, рішення, про що було прийнято 2 червня.

Читайте також Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме валюта найближчим часом

Економіст вважає, що зростання облікової ставки зробить для українців вигіднішими банківські депозити, за які можна отримати до 20%, а для банків — купівлю державних цінних паперів під 20-25%. Це, у свою чергу, знизить наявність гривні на ринку, а також знизить попит на долар.

Щоправда, у своїх оцінках експерт обережний і вважає , що за цих умов курс долара до гривні як мінімум падатиме не так сильно, як раніше, а як максимум — гривня навіть трохи зміцниться.

До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди знати!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.