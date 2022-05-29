IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс НБУ, – EASE — Finance.ua

IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс НБУ, – EASE

Вчора 16:40 — Особисті фінанси

IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс НБУ, – EASE

Через війну НБУ ввів валютні обмеження на ринку, які викликали дискусії у суспільстві. Зокрема, в IT-індустрії вважають, що нинішня валютна політика несправедлива.

Про це повідомила «Європейська асоціація програмної інженерії» EASE. Через різницю офіційного та готівкового курсу ІТ-індустрія втрачає значну частку доходів у валюті при конвертації.

«Сьогодні втрати тільки ІТ-галузі від регулювання курсу валюти вже сягають близько 20%. 2 мільярди доларів прибутку за перший квартал ми закрили, але треба враховувати, що в лютому це було приблизно 800 мільйонів доларів, а в березні — близько 500 мільйонів доларів. Тобто тренд все одно йде вниз», — наголошує Владислав Савченко, президент EASE.

Які обмеження діють на валютному ринку

Нагадаємо, що ще 24 лютого Нацбанк заморозив офіційний курс долара на рівні 29,25 гривні і поки не планує його ні «відпускати», ні змінювати.

Банки та фінустанови могли продавати клієнтам іноземну валюту не дорожче ніж на 10% від офіційного курсу.

Але з 21 травня НБУ дещо послабив обмеження — скасував обмеження на встановлення курсу для продажу готівкової валюти.

Так, з’явилися різні курси долара: ті, хто отримує валюту на картки, має продавати її за офіційним фіксованим курсом (29,25 гривні за долар), а купувати — за ринковим (понад 36 гривень за долар).

В EASE зазначають, що такий крок шкодить індустрії на пару з іншими обмеженнями, такими як неможливість виїзду за кордон ІТ-фахівців у робочих питаннях тощо. В асоціації попереджають, що є великий ризик втратити 100 — 150 тисяч спеціалістів, які захочуть виїхати за кордон і будувати ІТ-ринок в інших країнах.

"Ми розуміємо, що ця війна надовго й нам буде нелегко. Проте ми готові працювати тут, в Україні, розвивати технологічний сектор, тож не можемо залишатися осторонь реальної проблеми та вдавати, ніби її не існує",— додає Владислав Савченко.

Чи правильне рішення НБУ

Скасування обмеження на готівковий курс також розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він назвав це рішення несправедливим щодо ФОПів, які отримують дохід у валюті і мають продавати долари дешево, а купувати суттєво дорожче.

Водночас економіст Євген Дубогриз ніякої «зради» у цьому не бачить. За його словами, НБУ лише зняв одне з обмежень, які встановив раніше. Тобто частково повернувся до того, що було до війни.

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