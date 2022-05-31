«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу

Вчора 11:02Фінтех і Картки
1874
«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу
ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Сервіс ПриватБанку «Поповнення на касі» дозволяє поповнювати картки українських банків разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок.

Як скористатись послугою

Через сервіс ПриватБанку можна поповнити картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 грн. Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка. Комісія за таку послугу — 0,5% від суми поповнення.
Місце для вашої реклами

Де працює послуга

Пілотний проект сервісу «Поповнення на касі» працює на касах магазинів мережі «Сім23» у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному та інших містах заходу країни. Невдовзі такий зручний сервіс зʼявиться й у інших торговельних мережах.

Довідка Finance.ua:

  • з 25 травня державний ПриватБанк повернув послуги миттєвої розстрочки та оплати частинами;
  • ПриватБанк з 1 червня знімає пільгові умови за своїми кредитками;
  • також банк запустив технологію голосової біометрії для швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки. Це дозволить спростити обслуговування за телефоном без традиційних додаткових питань безпеки.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.