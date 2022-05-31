«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу — Finance.ua

«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу

Вчора 11:02 — Фінтех і Картки

«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу

ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Сервіс ПриватБанку «Поповнення на касі» дозволяє поповнювати картки українських банків разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок.

Як скористатись послугою

Через сервіс ПриватБанку можна поповнити картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 грн. Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка. Комісія за таку послугу — 0,5% від суми поповнення.

Де працює послуга

Пілотний проект сервісу «Поповнення на касі» працює на касах магазинів мережі «Сім23» у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному та інших містах заходу країни. Невдовзі такий зручний сервіс зʼявиться й у інших торговельних мережах.

Довідка Finance.ua:

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