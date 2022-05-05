«ПриватБанк» впізнаватиме клієнтів по голосу: як підключити функцію — Finance.ua

«ПриватБанк» запустив технологію голосової біометрії для швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки. Це дозволить спростити обслуговування за телефоном без традиційних додаткових питань безпеки.
Технологія для створення біометричних голосових зліпків клієнтів, що дозволяє ідентифікувати особу за сукупністю унікальних характеристик голосу та забезпечує додатковий захист рахунків та особистих даних.
Як це працює? Споживач телефонує до клієнтської підтримки та починає розмову з віртуальним асистентом або агентом. Система розпізнає, що це саме він, за кілька секунд, поки він говорить причину дзвінка. Це спрощує та значно прискорює обслуговування, адже оператор не ставить додаткових запитань.
Переваги голосовї біометрії:
не треба пам’ятати жодних особистих даних для проведення операції на клієнтській підтримці (номери паспорта, рахунків, договорів, карток);
система не потребує додаткових зусиль: поки ви озвучуєте своє запитання, технологія непомітно для вас розпізнає, що телефонуєте саме ви;
скорочується час розмови: у більшості випадків вам не потрібно відповідати на запитання оператора, ви відразу отримуєте консультацію.