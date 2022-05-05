«ПриватБанк» впізнаватиме клієнтів по голосу: як підключити функцію — Finance.ua

«ПриватБанк» впізнаватиме клієнтів по голосу: як підключити функцію

Вчора 16:14 — Особисті фінанси

«ПриватБанк» запустив технологію голосової біометрії для швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки. Це дозволить спростити обслуговування за телефоном без традиційних додаткових питань безпеки.

Про це повідомила пресслужба банку.

Що таке голосова біометрія

Технологія для створення біометричних голосових зліпків клієнтів, що дозволяє ідентифікувати особу за сукупністю унікальних характеристик голосу та забезпечує додатковий захист рахунків та особистих даних.

Як це працює? Споживач телефонує до клієнтської підтримки та починає розмову з віртуальним асистентом або агентом. Система розпізнає, що це саме він, за кілька секунд, поки він говорить причину дзвінка. Це спрощує та значно прискорює обслуговування, адже оператор не ставить додаткових запитань.

Переваги голосовї біометрії:

не треба пам’ятати жодних особистих даних для проведення операції на клієнтській підтримці (номери паспорта, рахунків, договорів, карток);

система не потребує додаткових зусиль: поки ви озвучуєте своє запитання, технологія непомітно для вас розпізнає, що телефонуєте саме ви;



скорочується час розмови: у більшості випадків вам не потрібно відповідати на запитання оператора, ви відразу отримуєте консультацію.



А це точно безпечно?

У Приваті переконують, що технологія є абсолютно безпечною і ніхто, крім вас, не може здійснити ризикову операцію, звернувшись на 3700.

Банк перетворює ваш відбиток голосу на цифровий код, який зберігає та порівнює з вашим голосом під час дзвінка на клієнтську підтримку.

Безпека розрахунків забезпечується порівнянням записаного голосового відбитка з голосом клієнта на момент дзвінка.

Як підключити функцію

Щоб скористатися новою технологією безпечного обслуговування, треба через веб-версію «Приват24» створити голосовий зліпок — запис вашого голосу.

Для цього авторизуйтесь й перейдіть до розділу «Профіль клієнта», виберіть опцію «Управління». Далі клацніть на вкладку «Безпека», де ви й знайдете «Голосову біометрію»

Надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система швидко розпізнаватиме клієнта.

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