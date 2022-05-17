ПриватБанк змінює умови за кредитними картками: до чого готуватися — Finance.ua
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ПриватБанк змінює умови за кредитними картками: до чого готуватися

Вчора 16:19Кредит&Депозит
1531
ПриватБанк з 1 червня знімає пільгові умови за своїми кредитками.
Про це банк повідомив у відповідь на запитання на профільному форумі «Мінфіну».
«З 1 червня обслуговування картки повертаємо на звичайні умови», — зазначили у банку.
Що це передбачає? Кредитну ставку буде підвищено до 3,5%, а кредитні канікули скасовуються.
Пільгові умови за кредитними канікулами, за якими користувачі могли вносити кошти на кредитні картки за власним бажанням, також закінчаться з 1 червня. При цьому у банку виданню Obozrevatel уточнили, що клієнтам, які не зможуть сплачувати за кредит, запропонують варіант для розв’язання проблеми.
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За словами прессекретаря ПриватБанку Олега Серги, українці, які проживають у регіонах без активних бойових дій, за власним бажанням продовжать повертати борги.

Довідка Finance.ua:

  • «ПриватБанк» разом з платіжними системами Visa та Mastercard запустив благодійну ініціативу, в рамках якої спрямує одну гривню з кожної оплати карткою покупок за кордоном на потреби Збройних сил України.
  • до речі, monobank відновив програми кредитування — «Розстрочку» та «Покупку частинами».

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За матеріалами: Сьогодні
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