ПриватБанк змінює умови за кредитними картками: до чого готуватися — Finance.ua

ПриватБанк змінює умови за кредитними картками: до чого готуватися

ПриватБанк з 1 червня знімає пільгові умови за своїми кредитками.

Про це банк повідомив у відповідь на запитання на профільному форумі «Мінфіну».

«З 1 червня обслуговування картки повертаємо на звичайні умови», — зазначили у банку.

Що це передбачає? Кредитну ставку буде підвищено до 3,5%, а кредитні канікули скасовуються.

Пільгові умови за кредитними канікулами, за якими користувачі могли вносити кошти на кредитні картки за власним бажанням, також закінчаться з 1 червня. При цьому у банку виданню Obozrevatel уточнили, що клієнтам, які не зможуть сплачувати за кредит, запропонують варіант для розв’язання проблеми.

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За словами прессекретаря ПриватБанку Олега Серги, українці, які проживають у регіонах без активних бойових дій, за власним бажанням продовжать повертати борги.

Довідка Finance.ua:

«ПриватБанк» разом з платіжними системами Visa та Mastercard запустив благодійну ініціативу, в рамках якої спрямує одну гривню з кожної оплати карткою покупок за кордоном на потреби Збройних сил України.



до речі, monobank відновив програми кредитування — «Розстрочку» та «Покупку частинами».



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