ПриватБанк змінює умови за кредитними картками: до чого готуватися — Finance.ua

ПриватБанк з 1 червня знімає пільгові умови за своїми кредитками.
Про це банк повідомив у відповідь на запитання на профільному форумі «Мінфіну».
«З 1 червня обслуговування картки повертаємо на звичайні умови», — зазначили у банку.
Що це передбачає? Кредитну ставку буде підвищено до 3,5%, а кредитні канікули скасовуються.
Пільгові умови за кредитними канікулами, за якими користувачі могли вносити кошти на кредитні картки за власним бажанням, також закінчаться з 1 червня. При цьому у банку виданню Obozrevatel уточнили, що клієнтам, які не зможуть сплачувати за кредит, запропонують варіант для розв’язання проблеми.
За словами прессекретаря ПриватБанку Олега Серги, українці, які проживають у регіонах без активних бойових дій, за власним бажанням продовжать повертати борги.
Довідка Finance.ua:
«ПриватБанк» разом з платіжними системами Visa та Mastercard запустив благодійну ініціативу, в рамках якої спрямує одну гривню з кожної оплати карткою покупок за кордоном на потреби Збройних сил України.
до речі, monobank відновив програми кредитування — «Розстрочку» та «Покупку частинами».