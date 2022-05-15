ПриватБанк повернув популярну до війни послугу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк повернув популярну до війни послугу

Вчора 12:21Особисті фінанси
1318
ПриватБанк та Укрзалізниця відновили продаж залізничних квитків у Приват24 з 14 травня.
Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.
Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші зручні канали продажу ПриватБанку.
Від 14 травня зручно купувати квитки на потяг знову можна онлайн у Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку.
Нагадаємо, ПриватБанк і Payoneer запустили інтеграцію в додатку Приват24.
Відтепер користувачі зможуть:
  • зручно користуватися своїм акаунтом Payoneer (прив’язати до Приват24 існуючий або створити новий), переглядати історію транзакцій;
  • виводити кошти з Payoneer на картки та рахунки;
  • відкривати інтернет-картки в процесі виводу коштів, приймати платежі у валюті;
  • миттєво отримувати реквізити по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги.

Довідка Finance.ua:

  • послугами ПриватБанку постійно користуються майже 18 мільйонів українців, а клієнтів діджитал-банку Приват24 нині 13,5 мільйона.
  • ПриватБанк з 1 березня 2022 року впровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за всіма кредитними картками;
  • з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року ПриватБанк запровадив кредитні канікули для бізнесу.

Дізнавайтесь першими всі новини про банки та курси валют на Finance.ua 💶

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.