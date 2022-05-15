ПриватБанк повернув популярну до війни послугу — Finance.ua

ПриватБанк повернув популярну до війни послугу
ПриватБанк та Укрзалізниця відновили продаж залізничних квитків у Приват24 з 14 травня.
Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.
Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші зручні канали продажу ПриватБанку.
Від 14 травня зручно купувати квитки на потяг знову можна онлайн у Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку.
Нагадаємо, ПриватБанк і Payoneer запустили інтеграцію в додатку Приват24.
Відтепер користувачі зможуть:
- зручно користуватися своїм акаунтом Payoneer (прив’язати до Приват24 існуючий або створити новий), переглядати історію транзакцій;
- виводити кошти з Payoneer на картки та рахунки;
- відкривати інтернет-картки в процесі виводу коштів, приймати платежі у валюті;
- миттєво отримувати реквізити по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги.
Довідка Finance.ua:
- послугами ПриватБанку постійно користуються майже 18 мільйонів українців, а клієнтів діджитал-банку Приват24 нині 13,5 мільйона.
- ПриватБанк з 1 березня 2022 року впровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за всіма кредитними картками;
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- з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року ПриватБанк запровадив кредитні канікули для бізнесу.