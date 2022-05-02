ПриватБанк і Payoneer запустили інтеграцію в додатку Приват24 — Finance.ua

ПриватБанк і Payoneer запустили інтеграцію в додатку Приват24

Вчора 11:00 — Фондовий ринок

ПриватБанк, і міжнародна платіжна платформа Payoneer розширили партнерство та створили інтеграцію, яка дає змогу ще простіше керувати коштами, отриманими на акаунт Payoneer, — прямо у додатку Приват24, мобільній і вебверсії.

Про це Finance.ua повідомили у ПриватБанку.

Відтепер користувачі зможуть:

зручно користуватися своїм акаунтом Payoneer (прив’язати до Приват24 існуючий або створити новий), переглядати історію транзакцій;

виводити кошти з Payoneer на картки та рахунки;

відкривати інтернет-картки в процесі виводу коштів, приймати платежі у валюті;

миттєво отримувати реквізити по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги.

Як вивести кошти з рахунку Payoneer на власну картку в Приват24:

авторизуйтеся або зареєструйтеся у меню Сервіси — Перекази — Payoneer;

виберіть баланс і рахунок для відправки і натисніть «Зняти кошти»;

виберіть картку для отримання, вкажіть суму і натисніть «Отримати».

«Можливості, що надає партнерство Payoneer та ПриватБанку, мають попит серед наших спільних клієнтів — фрилансерів, онлайн-продавців, IT-спеціалістів і цифрових підприємців. Так, за рік — з січня 2021 по січень 2022 — їх стало на 13% більше, а середня сума виведених коштів на рахунки ПриватБанку у лютому 2022 склала $410», — зазначила Любов Даниліна, в.о. генерального директора Payoneer в Україні.

Довідка Finance.ua:

послугами ПриватБанку постійно користуються майже 18 мільйонів українців, а клієнтів діджитал-банку Приват24 нині 13,5 мільйона.

ПриватБанк з 1 березня 2022 року впровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за всіма кредитними картками;

з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року ПриватБанк запровадив кредитні канікули для бізнесу.

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