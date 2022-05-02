ПриватБанк і Payoneer запустили інтеграцію в додатку Приват24 — Finance.ua

ПриватБанк, і міжнародна платіжна
платформа Payoneer розширили партнерство
та створили інтеграцію, яка дає змогу
ще простіше керувати коштами, отриманими
на акаунт Payoneer, — прямо у додатку
Приват24, мобільній і вебверсії.
Про це Finance.ua повідомили у ПриватБанку.
Відтепер користувачі
зможуть:
зручно користуватися своїм акаунтом Payoneer (прив’язати до Приват24 існуючий або створити новий), переглядати історію транзакцій;
виводити кошти з Payoneer на картки та рахунки;
відкривати інтернет-картки в процесі виводу коштів, приймати платежі у валюті;
миттєво отримувати реквізити по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги.
Як вивести кошти з рахунку Payoneer на власну картку в Приват24:
авторизуйтеся або зареєструйтеся у меню Сервіси — Перекази — Payoneer;
виберіть баланс і рахунок для відправки і натисніть «Зняти кошти»;
виберіть картку для отримання, вкажіть суму і натисніть «Отримати».
«Можливості, що надає партнерство Payoneer
та ПриватБанку, мають попит серед наших
спільних клієнтів — фрилансерів,
онлайн-продавців, IT-спеціалістів і
цифрових підприємців. Так,
за рік — з січня 2021 по січень 2022 — їх
стало на 13% більше,
а середня сума виведених коштів на
рахунки ПриватБанку у лютому 2022 склала
$410»,— зазначила Любов
Даниліна, в.о. генерального директора
Payoneer
в Україні.
Довідка
Finance.ua:
послугами ПриватБанку постійно користуються майже 18 мільйонів українців, а клієнтів
діджитал-банку Приват24 нині 13,5 мільйона.
ПриватБанк з 1 березня 2022 року впровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за всіма кредитними картками;
з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року ПриватБанк запровадив кредитні канікули для бізнесу.