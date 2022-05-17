"ПриватБанк" віддаватиме ЗСУ частину грошей з оплат карткою за кордоном — Finance.ua
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"ПриватБанк" віддаватиме ЗСУ частину грошей з оплат карткою за кордоном

Вчора 11:15Фондовий ринок
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«ПриватБанк» разом з платіжними системами Visa та Mastercard запустив благодійну ініціативу, в рамках якої спрямує одну гривню з кожної оплати карткою покупок за кордоном на потреби Збройних сил України.
Про це повідомила прес-служба банку.
«Українці, які через війну зараз змушені перебувати за кордоном, мають нагоду підтримати Україну та наблизити нашу перемогу, просто розраховуючись картками «ПриватБанку» за покупки в будь-якій країні світу. Разом з платіжними системами Visa та Mastercard ми запустили благодійну ініціативу «Підтримайте Україну з-за кордону», — йдеться в повідомленні.
Програма діятиме з 16 травня до 30 червня. Для участі, треба зареєструватися. Кількість транзакцій, а отже й перерахованих військовим гривень — необмежена.
Українці, які були змушені залишити свої будинки внаслідок військових дій і яким нараховано грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), можуть отримати її через систему грошових переказів Western Union у «ПриватБанку».
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За матеріалами: УНІАН
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