Прибыль банков выросла более чем вдвое в начале 2023 года: сколько заработали банки — Finance.ua

Прибыль банков выросла более чем вдвое в начале 2023 года: сколько заработали банки Сегодня 12:02 — Фондовый рынок

Прибыль банков выросла более чем вдвое в начале 2023 года: сколько заработали банки

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2023 года составила 21,478 млрд гривен. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее (7,145 млрд гривен).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Доходы банков выросли на 33% по сравнению с результатом января-февраля 2022 года и составили 65,8 млрд грн, расходы — на 12% до 44,3 млрд грн.

Таблица: НБУ

Как свидетельствуют данные Опендатабота, за год с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост доходности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн. Это феноменальный скачок в 35 раз против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.

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