Прибыль банков выросла более чем вдвое в начале 2023 года: сколько заработали банки — Finance.ua
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Прибыль банков выросла более чем вдвое в начале 2023 года: сколько заработали банки

Фондовый рынок
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Прибыль банков выросла более чем вдвое в начале 2023 года: сколько заработали банки
Прибыль банков выросла более чем вдвое в начале 2023 года: сколько заработали банки
Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2023 года составила 21,478 млрд гривен. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее (7,145 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
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Доходы банков выросли на 33% по сравнению с результатом января-февраля 2022 года и составили 65,8 млрд грн, расходы — на 12% до 44,3 млрд грн.
Таблица: НБУ
Таблица: НБУ
Как свидетельствуют данные Опендатабота, за год с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост доходности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн. Это феноменальный скачок в 35 раз против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • держать деньги под матрасом — не лучшая идея. Деньги должны работать и приносить доходы, а не лежать без дела. Одним из наиболее безопасных и понятных инструментов для того, чтобы ваши сбережения приносили прибыль, являются депозиты. Finance.ua сделал подборку с 5 интересными и выгодными предложениями банков по депозитам;
  • в условиях полномасштабной войны закрылось только пять банков. И большинство из них принадлежало россиянам;
  • по состоянию на 1 февраля 2023 года в 67 банках хранилось 929,1 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 590,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 329,3 млрд гривен.

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По материалам:
Finance.ua
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