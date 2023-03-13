ИИ нарисовал украинские банки. Угадаете, кто есть кто? (тест) — Finance.ua

ТЕСТ ИИ нарисовал украинские банки. Угадаете, кто есть кто? (тест) Сегодня 11:33 — Кредит&Депозит

ИИ нарисовал украинские банки. Угадаете, кто есть кто? (тест)

Многие копирайтеры, переводчики, дизайнеры, иллюстраторы, ретушеры, программисты, маркетологи и другие используют возможности ИИ. Уверены, что дальше этот тренд будет только распространяться и разрастаться.

А пока редакция Finance.ua решила испытать ИИ, и предложила ему нарисовать украинские банки.

Но, чтобы задача не была слишком легкой, мы попросили нарисовать ИИ банки в виде мистических существ.

Почему так? Во-первых, хотели усложнить задачу для ИИ.

Во-вторых, работа украинских банков — это зачастую несколько замысловатый процесс. Иногда удивительный, иногда не очень. Работа банков не всегда понятна широкой общественности. И порой невероятная и даже мистическая. Каждый банк в Украине — это достойный представитель со своими особенностями, характеристиками и ассоциациями.

Мы отобрали 12 банков. И предложили нашим читателям, работникам редакции и нескольких компаний рассказать о своих ассоциациях с тем или иным банком.

После чего спросили у ChatGPT, как бы он описал банки из списка, будь они мифическими созданиями или персонажами из фэнтези или сказок.

Все это скомпоновали, и основываясь на этих описаниях, подготовили очень тщательные промты на английском для Dall-e 2.

С помощью Dall-e 2 сгенерировали более 1500 изображений в стиле «Digital art». На каждый из 12 предложенных банков пришлось по 132 изображения. Самые адекватные изображения мы снова предложили выбрать людям. Чтобы вы нас поняли, вот из чего иногда приходилось выбирать.

Уже из выбранного пула отобрали по лучшему и ассоциативному изображению, которые и поместили в этот тест.

Предлагаем вам не только посмотреть, как же ИИ видит украинские банки в образе мифических существ... Но и самостоятельно, с помощью подсказок, угадать кто есть кто? Некоторые банки будет несложно угадать, а вот по некоторым случаям стоит задуматься.

P.s. Этот тест мы делали для того, чтобы немного развлечь наших читателей в эти непростые времена. Он носит исключительно развлекательный характер. Поэтому просим представителей банков все воспринимать с юмором. И не очень обижаться на некоторые образы, сгенерированные ИИ. Просто улыбнитесь и насладитесь процессом.

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