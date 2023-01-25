Президент Польши подписал поправки к закону о помощи беженцам: что нового — Finance.ua

Президент Польши подписал поправки к закону о помощи беженцам: что нового
Президент Анджей Дуда подписал поправку к Закону о помощи гражданам Украины, которая предусматривает, в частности, что с марта 2023 года беженцы будут покрывать часть стоимости проживания в местах коллективного размещения. Поправка также должна закрепить систему льгот, выплачиваемых беженцам, объявила Канцелярия президента Польши.
Об этом пишет Polskie Radio.
Поправка так называемого Спецзакона о помощи меняет правила оказания помощи воеводами, органами местного самоуправления и другими государственными учреждениями в местах коллективного размещения. С 1 марта беженцы будут покрывать 50% стоимости такой помощи, если они находятся в Польше более 120 дней, а с 1 мая — 75%, если они находятся более 180 дней.
Сумма, которую будут оплачивать беженцы, покрывая 50% расходов, не должна превышать 40 злотых на человека в день, а в случае оплаты 75% — 60 злотых в день.
Кто не будет платить эти средства:
- лица с инвалидностью и лица, которые ухаживают за ними;
- дети;
- лица пенсионного возраста;
- беременные женщины;
- лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;
- лица, осуществляющие уход не менее трех детей;
- лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по гуманитарным причинам.
Также изменятся правила регистрации граждан Украины. По прибытии в Польшу у беженцев будет 30 дней, чтобы подать заявление на получение номера PESEL.
Напомним, что без PESEL UKR вы не сможете получить единовременную выплату 300 злотых и ежемесячное пособие для детей по программе 500+, а также по программе Семейный капитал (Rodzinny kapitał opiekuńczy).
Справка Finance.ua:
- проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года;
- поселившиеся в Польше украинцы ищут и находят работу, поэтому должны знать основные нюансы трудоустройства в стране;
- по состоянию на конец 2022 года на территории Польши находились почти 2,3 млн украинцев, из них 950 тыс. граждан, бежавших от войны в Украине за границу.
Как запустить интернет-магазин в Польше 🧐
Поделиться новостью