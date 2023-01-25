Президент Польши подписал поправки к закону о помощи беженцам: что нового — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент Польши подписал поправки к закону о помощи беженцам: что нового

Личные финансы
78
Президент Польши подписал поправки к закону о помощи беженцам: что нового
Президент Польши подписал поправки к закону о помощи беженцам: что нового
Президент Анджей Дуда подписал поправку к Закону о помощи гражданам Украины, которая предусматривает, в частности, что с марта 2023 года беженцы будут покрывать часть стоимости проживания в местах коллективного размещения. Поправка также должна закрепить систему льгот, выплачиваемых беженцам, объявила Канцелярия президента Польши.
Об этом пишет Polskie Radio.
Поправка так называемого Спецзакона о помощи меняет правила оказания помощи воеводами, органами местного самоуправления и другими государственными учреждениями в местах коллективного размещения. С 1 марта беженцы будут покрывать 50% стоимости такой помощи, если они находятся в Польше более 120 дней, а с 1 мая — 75%, если они находятся более 180 дней.
Читайте также
Сумма, которую будут оплачивать беженцы, покрывая 50% расходов, не должна превышать 40 злотых на человека в день, а в случае оплаты 75% — 60 злотых в день.
Кто не будет платить эти средства:
  • лица с инвалидностью и лица, которые ухаживают за ними;
  • дети;
  • лица пенсионного возраста;
  • беременные женщины;
  • лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;
  • лица, осуществляющие уход не менее трех детей;
  • лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по гуманитарным причинам.
Также изменятся правила регистрации граждан Украины. По прибытии в Польшу у беженцев будет 30 дней, чтобы подать заявление на получение номера PESEL.
Место для вашей рекламы
Напомним, что без PESEL UKR вы не сможете получить единовременную выплату 300 злотых и ежемесячное пособие для детей по программе 500+, а также по программе Семейный капитал (Rodzinny kapitał opiekuńczy).

Справка Finance.ua:

  • проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года;
  • поселившиеся в Польше украинцы ищут и находят работу, поэтому должны знать основные нюансы трудоустройства в стране;
  • по состоянию на конец 2022 года на территории Польши находились почти 2,3 млн украинцев, из них 950 тыс. граждан, бежавших от войны в Украине за границу.

Как запустить интернет-магазин в Польше 🧐

По материалам:
Польське Радіо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.