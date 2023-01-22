Счет на миллиарды. Сколько украинцы потратили в магазинах Польши в 2022 году — Finance.ua

Счет на миллиарды. Сколько украинцы потратили в магазинах Польши в 2022 году
Украинцы поддерживают экономику Польши не только налогами при трудоустройстве, но и тратя значительные суммы в польских магазинах.
В 2022 году каждый пятый покупатель торговых центров в Польше был из Украины, а стоимость покупок составляет миллиарды злотых, сообщает ukrayina.pl.
Количество украинцев в польских ТЦ выросло почти втрое
Украинцы в Польше потратили в 2022 году рекордную сумму денег. По данным Центрального статистического управления, только за 3 квартала покупатели из Украины оставили в магазинах 3,8 млрд злотых (почти 1 млрд евро).
За аналогичный период 2021 года украинцы потратили в польских магазинах вдвое меньше денег.
При этом поляки посещают магазины все реже. Это означает, что наплыв иностранцев спасает розничную торговлю в стране и выравнивает тенденцию снижения посещаемости, отмечают эксперты.
В декабре 2022 года каждый пятый покупатель (18,9%) в торговых центрах Польши был из Украины, согласно данным Selectivv Data Tank. Количество украинцев в польских ТЦ выросло почти втрое.
«В декабре 2022 года явка была на 7,8% выше. Оборот был однозначно выше, чем в предыдущем году. Доля потребителей из Украины в рейтинге заметна и закономерна», — отметил директор торгового в Лодзи Славомир Муравский.
Руководство Galeria Północna в Варшаве отметило, что новые группы клиентов появились уже в первые недели войны. Поэтому контент инфокиосков в торговом центре и на сайте адаптирован на украинском языке.
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