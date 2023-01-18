monobank выходит на рынок Польши. Гороховский раскрыл детали проекта — Finance.ua

monobank выходит на рынок Польши. Гороховский раскрыл детали проекта
Проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года.
Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал в интервью ЭП.
«Мы начинаем польскую историю. И считаем, что это будет хорошим примером украинской экспансии на Запад, потому что банковское дело называется пользователями в числе тех сильных преимуществ, которые украинцы чувствуют в Украине и которых им не хватает, когда они находятся в Европе», — рассказал Гороховский.
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Ранее Сергей Тигипко, владелец Универсал банка, на базе которого работает проект monobank, уже рассказывал о плане проекта заходить в Польшу, однако не разглашал никаких деталей.
Как объясняет Гороховский, сейчас в Польше находится около 3 миллионов украинцев, которым monobank хочет сделать удобный коридор для переводов Польша — Украина, Украина — Польша.
«Но также хотим дать очень привычный для клиентов сервис, к которому они привыкли. У нас планы сделать тоже и награды, и игры, и акции», — добавил он и подчеркнул, что банк будет ориентироваться на всех пользователей, а не только на украинцев.
Как открыть счет
Для того чтобы открыть счета, необходимо будет находиться в Польше и иметь PESEL — аналог украинского ИНН. Такие правила открытия счетов имеет банк-партнер в стране.
«Мы называемся очень оригинально в Польше: stereo. То есть здесь мы mono, а там — stereo. И это очень удобно», — рассказал Гороховский.
В целом банкинг будет иметь такой функционал:
- бесплатный банковский счёт;
- удаленная регистрация через «Дія»;
- меню и поддержка на украинском;
- бесплатные переводы в Украину;
- отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных денег;
- бесплатная виртуальная карта (физическая — до 25 злотых);
- поддержка Apple и Google Pay.
Кроме обычной версии у stereo будет отдельная платная подписка «stereo+» с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц. Это предоставляет бесплатный выпуск физической карты (без подписки — 25 злотых), некоторые платежи по IBAN будут бесплатными (без подписки — 5 злотых), открытие счета в евро и возможность комментировать и реагировать на платежи, как в monobank.
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