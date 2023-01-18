monobank выходит на рынок Польши. Гороховский раскрыл детали проекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

monobank выходит на рынок Польши. Гороховский раскрыл детали проекта

Фондовый рынок
0
monobank выходит на рынок Польши. Гороховский раскрыл детали проекта
monobank выходит на рынок Польши. Гороховский раскрыл детали проекта
Проект monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года.
Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал в интервью ЭП.
«Мы начинаем польскую историю. И считаем, что это будет хорошим примером украинской экспансии на Запад, потому что банковское дело называется пользователями в числе тех сильных преимуществ, которые украинцы чувствуют в Украине и которых им не хватает, когда они находятся в Европе», — рассказал Гороховский.

Читайте также: Переводы в евро на monobank

Ранее Сергей Тигипко, владелец Универсал банка, на базе которого работает проект monobank, уже рассказывал о плане проекта заходить в Польшу, однако не разглашал никаких деталей.
Как объясняет Гороховский, сейчас в Польше находится около 3 миллионов украинцев, которым monobank хочет сделать удобный коридор для переводов Польша — Украина, Украина — Польша.
Место для вашей рекламы
«Но также хотим дать очень привычный для клиентов сервис, к которому они привыкли. У нас планы сделать тоже и награды, и игры, и акции», — добавил он и подчеркнул, что банк будет ориентироваться на всех пользователей, а не только на украинцев.

Как открыть счет

Для того чтобы открыть счета, необходимо будет находиться в Польше и иметь PESEL — аналог украинского ИНН. Такие правила открытия счетов имеет банк-партнер в стране.
«Мы называемся очень оригинально в Польше: stereo. То есть здесь мы mono, а там — stereo. И это очень удобно», — рассказал Гороховский.

В целом банкинг будет иметь такой функционал:

  • бесплатный банковский счёт;
  • удаленная регистрация через «Дія»;
  • меню и поддержка на украинском;
  • бесплатные переводы в Украину;
  • отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных денег;
  • бесплатная виртуальная карта (физическая — до 25 злотых);
  • поддержка Apple и Google Pay.
Кроме обычной версии у stereo будет отдельная платная подписка «stereo+» с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц. Это предоставляет бесплатный выпуск физической карты (без подписки — 25 злотых), некоторые платежи по IBAN будут бесплатными (без подписки — 5 злотых), открытие счета в евро и возможность комментировать и реагировать на платежи, как в monobank.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.