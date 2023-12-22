Президент подписал закон, который упрощает ввоз гуманитарной помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент подписал закон, который упрощает ввоз гуманитарной помощи

Казна и Политика
37
Президент подписал закон, который упрощает ввоз гуманитарной помощи
Президент подписал закон, который упрощает ввоз гуманитарной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 9111 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи».
Об этом пишет Правительственный портал.
Читайте также
«Закон содержит ряд важных норм, регулирующих вопрос ввоза и учета гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Что предполагает документ

В первую очередь — законодательно закрепляется упрощение процедуры ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи.
Также на уровне Закона вводится необходимость использования электронной системы учета гуманитарной помощи. Минсоцполитики запустили такую ​​платформу — Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи — с 1 декабря. За это время, благодаря системе, в Единый реестр получателей гуманитарной помощи было внесено 3053 получателя, всего в Реестре уже более 4,5 тысячи юридических лиц, которые могут официально ввозить гуманитарную помощь в Украину.
Читайте также
Кроме того, расширяется перечень получателей гуманитарной помощи. Ранее это могли быть зарегистрированные в Украине благотворительные фонды и общественные организации по определенным направлениям уставной деятельности.
Теперь к перечню добавляются иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине. Также получателями могут быть некоммерческие государственные и коммунальные учреждения, органы местного самоуправления, поставщики социальных услуг.
Читайте также
Среди прочего урегулируется вопрос признания товаров гуманитарной помощью. Так, приобретенные благотворительными организациями за рубежом товары, при ввозе в Украину задекларированные как гуманитарная помощь, должны быть безвозмездно розданы получателям в течение 90 дней с даты пересечения таможенной границы. В таком случае товары будут признаны гуманитарной помощью.
Среди важных норм также возможность передавать транспортные средства военным как физическим лицам (получателям) в качестве гуманитарной помощи.
Напомним, ввоз гуманитарной помощи по привычной процедуре разрешили до 1 апреля 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.