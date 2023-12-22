Президент подписал закон, который упрощает ввоз гуманитарной помощи — Finance.ua

Президент подписал закон, который упрощает ввоз гуманитарной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 9111 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи».
Об этом пишет Правительственный портал.
«Закон содержит ряд важных норм, регулирующих вопрос ввоза и учета гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Что предполагает документ
В первую очередь — законодательно закрепляется упрощение процедуры ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи.
Также на уровне Закона вводится необходимость использования электронной системы учета гуманитарной помощи. Минсоцполитики запустили такую платформу — Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи — с 1 декабря. За это время, благодаря системе, в Единый реестр получателей гуманитарной помощи было внесено 3053 получателя, всего в Реестре уже более 4,5 тысячи юридических лиц, которые могут официально ввозить гуманитарную помощь в Украину.
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Кроме того, расширяется перечень получателей гуманитарной помощи. Ранее это могли быть зарегистрированные в Украине благотворительные фонды и общественные организации по определенным направлениям уставной деятельности.
Теперь к перечню добавляются иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине. Также получателями могут быть некоммерческие государственные и коммунальные учреждения, органы местного самоуправления, поставщики социальных услуг.
Среди прочего урегулируется вопрос признания товаров гуманитарной помощью. Так, приобретенные благотворительными организациями за рубежом товары, при ввозе в Украину задекларированные как гуманитарная помощь, должны быть безвозмездно розданы получателям в течение 90 дней с даты пересечения таможенной границы. В таком случае товары будут признаны гуманитарной помощью.
Среди важных норм также возможность передавать транспортные средства военным как физическим лицам (получателям) в качестве гуманитарной помощи.
Напомним, ввоз гуманитарной помощи по привычной процедуре разрешили до 1 апреля 2024 года.
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