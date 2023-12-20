В Украине в этом году уже около 210 производств из-за расхищения гуманитарной помощи и пожертвований — Finance.ua

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за расхищения гуманитарной помощи и пожертвований Сегодня 03:20 — Криминал

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за расхищения гуманитарной помощи и пожертвований

В Украине в течение января-октября 2023 года учтено более 200 уголовных правонарушений в отношении незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. 50 человек были уведомлены о подозрении.

Об этом в комментарии сообщили в ответ на запрос в Офисе Генерального прокурора.

В Украине за январь-октябрь 2023 года учтено 208 уголовных производств по статье 201−2 УКУ — незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи. В суд было направлено 24 производства.

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50 человек были уведомлены о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Больше всего производств было учтено в Киеве — 42, Хмельницкой области — 16, Днепропетровской области — 13, Волынской области — 12, Николаевской области — 11 и по 10 в Киевской и Сумской областях. По 9 производств учтено в Черновицкой, Харьковской областях. По 8 — в Закарпатской, Львовской, Ровенской областях.

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Меньше всего учтено производств в отношении незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи в Полтавской области — 1, по 2 — в Кировоградской и Черкасской областях.

Для сравнения, в течение 2022 года в Украине учтено 384 уголовных производства в отношении незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи. В суд было направлено 25 производств. 92 человека уведомлены о подозрении. За январь-декабрь 2022 года больше всего было учтено правонарушений в Киеве — 86. Во Львовской области — 46, Кировоградской области — 25, Харьковской области — 21, по 20 — в Днепропетровской и Хмельницкой областях. По одному учтенному правонарушению было в Луганской и Херсонской областях.

УНН По материалам:

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