Аргентина отправила Украине 16-ю партию гуманитарной помощи — Finance.ua

Аргентина отправила Украине 16-ю партию гуманитарной помощи Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Аргентина отправила Украине 16-ю партию гуманитарной помощи

19 декабря 2023 года из Буэнос-Айреса в Варшаву прибыл груз с гуманитарной помощью для Украины. Эта партия стала уже 16-й с начала широкомасштабной агрессивной войны россии против нашего государства.

Об этом сообщило Посольство Украины в Аргентине.

В сообщении говорится, что в очередной гуманитарный груз из Аргентины вошли почти 7 тонн продуктов питания длительного использования и медикаментов.

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«Благодарим Аргентинское агентство международного сотрудничества и гуманитарной помощи — „Белые шлемы“ Министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповеданий Аргентины, Украинской Центральной Репрезентации в Аргентине, компании „Meta Soluciones Farmacéuticas“, Конвента церквей евангельских христиан и Парагвая, а также Библейской христианской церкви Буэнос-Айреса за предоставление этой важной гуманитарной помощи», — написало диппредставительство на своей странице в Facebook.

Отдельную благодарность посольство выразило неправительственной организации «Solidaire» и ее президенту, меценату и пилоту, господину Энрике Пиньейро за системную логистическую поддержку в доставке гуманитарных грузов для Украины.

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В посольстве добавили, что практически с начала широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины аргентинской стороной был начат процесс предоставления гуманитарной помощи нашему государству. На конец 2023 года из Аргентины отправлено 16 гуманитарных грузов, общим весом около 142 тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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