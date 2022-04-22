Премьер озвучил стоимость восстановления Украины — Finance.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины после российского вторжения обойдется в 600 миллиардов долларов. Шмыгаль призвал членов Международного валютного фонда пожертвовать 10% резервных активов, полученных от МВФ.
На министерском круглом столе, организованном для поддержки страны на весенних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, Шмыгаль заявил, что в краткосрочной перспективе Украине необходимо финансирование в размере от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц.
По его словам, украинский народ будет мужественно и мудро бороться, чтобы защитить нацию и свободу Европы, но, чтобы выиграть войну, Украине нужна поддержка.
Вашингтонский фонд ожидает, что экономика Украины сократится на 35% в 2022 году как прямой результат нападения рф.
Обращаясь к собравшимся, глава Всемирного банка сказал, что «приоритетом должно быть удовлетворение текущих потребностей Украины в финансировании таким образом, чтобы минимизировать ее будущее долговое бремя, поэтому грантовые взносы будут очень важными».
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала сделать акцент на грантах и «очень льготном финансировании», попросив страны сотрудничать с фондом, чтобы предоставить Украине 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев, чтобы помочь с жизненно важными государственными услугами.
Справка Finance.ua:
Украина обратилась к МВФ по поводу поддержки в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца, и МВФ поможет в сборе этих средств;
Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов по послевоенному восстановлению Украины. С этой целью будет создан трастовый фонд солидарности.