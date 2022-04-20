В правительстве заявили, что фиксируют положительную динамику восстановления экономики — Finance.ua

В правительстве заявили, что фиксируют положительную динамику восстановления экономики

Сегодня 14:45 — Казна и Политика

Правительство фиксирует в определенной степени положительную динамику восстановления экономики по сравнению с мартом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Обеспечение нашей армии, восстановление разрушенных городов, социальные выплаты просто невозможны без работающей экономики. По сравнению с мартом, мы действительно фиксируем в определенной степени положительную динамику восстановления. Налоговые, кредитные и регуляторные изменения, которые мы запустили, помогают бизнесу держаться и возобновлять работу. За последнюю неделю подано более 2,5 тысячи заявок от различных предприятий на получение кредитов под 0% в рамках программы «5-7-9», — рассказал Шмыгаль.

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Кроме того, он сообщил, что для проведения посевной привлечены под 0% кредитов на сумму почти 8,3 млрд грн.

«Государство уже помогло около 3 тысячам аграрных предприятий провести посевную. По состоянию на 18 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур на контролируемой территории составляют 14,2 млн гектаров. Это на 2,7 млн гектаров меньше, чем в прошлом году. То есть фактически мы засеем в этом году более 80% прошлогодних площадей яровыми культурами», — сказал Шмыгаль.

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