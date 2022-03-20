Украинская экономика уже выдержала первый удар войны — Finance.ua

Украинская экономика уже выдержала первый удар войны
Экономика Украины первый удар войны выдержала. Благодаря усилиям правительства и Нацбанка гривна держится, ее удешевление не превышает 10–15%, то есть оно незначительно. Украинская банковская система работает стабильно.
Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Безналичные расчеты
Безналичные и карточные расчеты работают нормально. Чиновник отметила, что есть единичные случаи, когда компании и предприниматели отказываются принимать банковские карты. Об этом людям следует сообщать на специальную горячую линию. Реакция не заставит себя ждать.
Налоги и пенсии
По итогам февраля в Украине зафиксировали перевыполнение бюджетных поступлений.
Пенсии платят своевременно и в полном объеме, несмотря на военное положение. Провели индексацию пенсий. По состоянию на 17 марта 2022 года банки засчитали средства на счета 99,99% получателей. А «Укрпочта» доставила уже 73,72% профинансированной суммы.
ВВП
Шуляк отметила, что падения ВВП по итогам года избежать не удастся. Однако сразу после победы в Украине начнется большое восстановление.