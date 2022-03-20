Украинская экономика уже выдержала первый удар войны — Finance.ua

Украинская экономика уже выдержала первый удар войны

Сегодня 05:38 — Казна и Политика

Украинская экономика уже выдержала первый удар войны

Экономика Украины первый удар войны выдержала. Благодаря усилиям правительства и Нацбанка гривна держится, ее удешевление не превышает 10–15%, то есть оно незначительно. Украинская банковская система работает стабильно.

Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Безналичные расчеты

Безналичные и карточные расчеты работают нормально. Чиновник отметила, что есть единичные случаи, когда компании и предприниматели отказываются принимать банковские карты. Об этом людям следует сообщать на специальную горячую линию. Реакция не заставит себя ждать.

Налоги и пенсии

По итогам февраля в Украине зафиксировали перевыполнение бюджетных поступлений.

Пенсии платят своевременно и в полном объеме, несмотря на военное положение. Провели индексацию пенсий. По состоянию на 17 марта 2022 года банки засчитали средства на счета 99,99% получателей. А «Укрпочта» доставила уже 73,72% профинансированной суммы.

ВВП

Шуляк отметила, что падения ВВП по итогам года избежать не удастся. Однако сразу после победы в Украине начнется большое восстановление.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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