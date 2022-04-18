Свириденко объяснила, за счет каких средств наполнят фонд восстановления Украины — Finance.ua

Свириденко объяснила, за счет каких средств наполнят фонд восстановления Украины

Сегодня 21:03 — Личные финансы

Свириденко объяснила, за счет каких средств наполнят фонд восстановления Украины

Есть несколько путей для наполнения фонда, который будет работать на восстановление экономики и развитие Украины.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Отвечая на вопросы журналистов о правительственном решении по созданию специального фонда, она отметила, что над реализацией этой идеи будет работать большая группа специалистов. Среди проблем, которые будет решать такая группа — программа восстановления страны в послевоенное время и наполнение фонда.

«Понятно, что мы будем в первую очередь — и это наша задача — наполнять его замороженными активами России, которые могут и должны быть направлены на восстановление Украины», — сказала Свириденко в интервью.

Второй путь — это репарации, добавила она. Еще один источник поступлений в фонд — кредиты и гранты от наших европейских партнеров.

«Мы не просим нас кормить, мы просим предоставить нам удочку, чтобы мы сами могли реализовывать проекты с большой долей локализации, с привлечением рабочей силы — для того чтобы восстановить и построить Украину», — подчеркнула она.

Справка Finance.ua:

для быстрого послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или $70 миллиардов в год в течение, по меньшей мере, 10 лет. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра экономики Украины Денис Кудин;

многие страны уже подают предложения к плану восстановления Украины;

Кабмин приступил к реализации плана восстановления Украины.



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