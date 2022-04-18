Свириденко объяснила, за счет каких средств наполнят фонд восстановления Украины — Finance.ua
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Свириденко объяснила, за счет каких средств наполнят фонд восстановления Украины

Сегодня 21:03Личные финансы
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Свириденко объяснила, за счет каких средств наполнят фонд восстановления УкраиныСвириденко объяснила, за счет каких средств наполнят фонд восстановления Украины
Есть несколько путей для наполнения фонда, который будет работать на восстановление экономики и развитие Украины.
Об этом рассказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Отвечая на вопросы журналистов о правительственном решении по созданию специального фонда, она отметила, что над реализацией этой идеи будет работать большая группа специалистов. Среди проблем, которые будет решать такая группа — программа восстановления страны в послевоенное время и наполнение фонда.
«Понятно, что мы будем в первую очередь — и это наша задача — наполнять его замороженными активами России, которые могут и должны быть направлены на восстановление Украины», — сказала Свириденко в интервью.
Второй путь — это репарации, добавила она. Еще один источник поступлений в фонд — кредиты и гранты от наших европейских партнеров.
«Мы не просим нас кормить, мы просим предоставить нам удочку, чтобы мы сами могли реализовывать проекты с большой долей локализации, с привлечением рабочей силы — для того чтобы восстановить и построить Украину», — подчеркнула она.

Справка Finance.ua:

  • для быстрого послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или $70 миллиардов в год в течение, по меньшей мере, 10 лет. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра экономики Украины Денис Кудин;
  • многие страны уже подают предложения к плану восстановления Украины;
  • Кабмин приступил к реализации плана восстановления Украины.

Валютные операции: что доступно украинцам во время войны

По материалам: Обозреватель
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