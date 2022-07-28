Предложение валюты на межбанке превысило спрос после повышения официального курса на 25% — Данилишин — Finance.ua
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Предложение валюты на межбанке превысило спрос после повышения официального курса на 25% — Данилишин

Валюта
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Повышение официального курса НБУ на 25% до 36,6 гривен изменило ситуацию на межбанке. На рынке образовался излишек валюты.
Об этом председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин написал в Facebook.
«Изменение официального курса гривны существенно увеличило продажу клиентами банков иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, который в ходе торговых сессий 22.07 и 25.07 существенно превышал спрос на нее», — написал он.
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Это, в свою очередь, существенно сократило чистую продажу Национальным банком иностранной валюты на рынке на прошлой неделе и даже позволило перейти к чистому выкупу излишка предложения иностранной валюты на рынке в конце недели.
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Покупка безналичного доллара США у банков на прошлой неделе осуществлялась по официальному курсу, а его продажа банкам — по официальному курсу, увеличенному на 1%, добавил глава Совета НБУ.
Кроме того, с 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты. Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и отразиться на ослаблении девальвационного давления.

Справка Finance.ua:

  • рост официального курса доллара поможет украинским аграриям. Решение Национального банка Украины относительно повышения официального курса доллара к гривне позволит аграриям не терять доход на существенной разнице официального и коммерческого курса валют.

Новый валютный курс: что он принесет Украине и украинцам

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По материалам:
Finance.ua
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