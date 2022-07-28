Предложение валюты на межбанке превысило спрос после повышения официального курса на 25% — Данилишин Сегодня 14:00 — Валюта

Повышение официального курса НБУ на 25% до 36,6 гривен изменило ситуацию на межбанке. На рынке образовался излишек валюты.

Об этом председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин написал в Facebook

«Изменение официального курса гривны существенно увеличило продажу клиентами банков иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, который в ходе торговых сессий 22.07 и 25.07 существенно превышал спрос на нее», — написал он.

Читайте также НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты

Это, в свою очередь, существенно сократило чистую продажу Национальным банком иностранной валюты на рынке на прошлой неделе и даже позволило перейти к чистому выкупу излишка предложения иностранной валюты на рынке в конце недели.

Покупка безналичного доллара США у банков на прошлой неделе осуществлялась по официальному курсу, а его продажа банкам — по официальному курсу, увеличенному на 1%, добавил глава Совета НБУ.

Кроме того, с 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты. Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и отразиться на ослаблении девальвационного давления.

Справка Finance.ua:

НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты;

как запуск зернового коридора повлияет на курс доллара;

рост официального курса доллара поможет украинским аграриям. Решение Национального банка Украины относительно повышения официального курса доллара к гривне позволит аграриям не терять доход на существенной разнице официального и коммерческого курса валют.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.