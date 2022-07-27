НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты — Finance.ua
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НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты

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НБУ с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у украинцев с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Отмечается, что такое решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и в итоге отразиться на ослаблении девальвационного давления.
«В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым», — говорят в НБУ.
Нацбанк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

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В то же время, регулятор предусмотрел, что банки могут продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной.
«Это было необходимо для предотвращения дополнительного давления на валютные резервы в условиях значительного преобладания спроса над предложением в безналичном сегменте валютного рынка и реализации отложенного спроса со стороны граждан», — объяснили в регуляторе.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США. Сразу после этого средний курс гривны на черном рынке 21 июля обвалился почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни;
  • в НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривны все равно будет.

Новый валютный курс: что он принесет Украине и украинцам

По материалам:
Економічна Правда
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