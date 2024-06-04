Правительство утвердило Матрицу реформ: в чем она состоит — Finance.ua

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Правительство утвердило Матрицу реформ: в чем она состоит

Казна и Политика
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Правительство утвердило Матрицу реформ: в чем она состоит
Правительство утвердило Матрицу реформ: в чем она состоит
Кабинет Министров официально утвердил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

О Матрице реформ

«Матрица — это огромный план изменений, который систематизирует реформы и включает официально утвержденные рекомендации и документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility, условия Всемирного Банка», — отметил глава правительства.
Премьер-министр сказал, что есть четкая приоритетность, последовательность и оценка влияния каждой реформы на рост украинской экономики и восстановление нашей страны.
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Эта матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы по методологии Центра роста Гарвардского университета. Итого на 2024 год предусмотрено сделать более 200 реформ. Сформировано около 400 индикаторов их реализации", — отметил Денис Шмыгаль.

Приоритеты

Глава правительства озвучил также приоритеты, заложенные в Матрицу реформ. Это, в частности, макроэкономические политики — база для восстановления экономики и нашей финансовой устойчивости, а также Институционные изменения, которые предусматривают антикоррупционную политику, реформу правоохранительных органов, повышение возможностей государственных и региональных институций.

Структурные реформы

«Третье — Структурные реформы. Это политики, связанные с человеческим капиталом, меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды. Это реформы в ключевых секторах нашей экономики», — добавил премьер-министр.
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Кроме того, правительство запускает специальный веб-портал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения.
По словам Дениса Шмыгаля, каждый человек в режиме реального времени сможет увидеть, что Украина меняется.

Справка Finance.ua:

  • правительство синхронизировало с миссией МВФ дальнейшие совместные шаги по возобновлению экономического роста и проведению реформ, стороны обсудили реализацию правительственной программы действий на этот год, а также конфискацию замороженных российских активов;
  • Украине придется реализовать существенные реформы для развития экономики и оборонного сектора, ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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