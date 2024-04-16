Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро — Finance.ua

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Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро

Казна и Политика
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Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро
Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро
В понедельник, 15 апреля Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Это важный шаг, открывающий путь к регулярной и прогнозируемой поддержке Украины от ЕС», — говорится в сообщении.

Куда направят средства

Общий объем средств, предусмотренный Ukraine Facility, — 50 млрд евро. Из них:
  • на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро;
  • инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро;
  • на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.
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«Финансирование от ЕС поможет Украине обеспечивать неотложные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции. Сотрудничество с европейскими институтами играет чрезвычайно важную роль как в обеспечении макрофинансовой стабильности, так и выступает фундаментом для дальнейшего экономического роста. А внедрение структурных реформ в рамках программ развития приближает Украину к интеграции в ЕС», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

План Украины

Согласно оценке Европейской Комиссии, План Украины определяет ключевые реформы и инвестиции, способствующие устойчивому экономическому росту и привлечению инвестиций для усиления потенциала роста страны в средне- и долгосрочной перспективе.
План также обеспечивает основу реализации эффективного восстановления, реконструкции и модернизации Украины.
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Оценка Еврокомиссии также показала, что План предлагает надлежащие механизмы защиты финансовых интересов ЕС, обеспечивая эффективную имплементацию, мониторинг и отчетность по выполнению Плана и использованию средств.

Как будут предоставлять средства

После положительной оценки Европейской Комиссии решение об окончательном утверждении Плана Украины должно быть принято Советом ЕС.
После принятия Плана в государственный бюджет будет направлено 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины и положительной оценки Стороной ЕС выполнения таких мер.
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В Госбюджет Украины уже поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.
Напомним, что в марте 2024 года План был утвержден Правительством Украины. Это конкретный перечень структурных реформ и мер, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики Украины, зеленому переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.

Справка Finance.ua:

  • ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в этом году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility;
  • с начала 2024 года международные партнеры выделили Украине $10,2 млрд;
  • Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что размер следующего после апреля транша макрофинансовой помощи для Украины может составлять 1,9 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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