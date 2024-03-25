Боррель назвал размер военной помощи ЕС Украине — Finance.ua

Боррель назвал размер военной помощи ЕС Украине
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал размер военной помощи Украине с начала широкомасштабного вторжения россии. По его словам, помощь составляет 31 млрд евро.
Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, Европейский фонд мира (EPF) был создан в 2021 году, чтобы поддерживать партнеров военной техникой, что было невозможно за счет бюджета ЕС.
«Его бюджет первоначально составлял 5 млрд евро, сегодня финансовый потолок вырос до 17 млрд евро», — сообщил Жозеп Боррель.
Он акцентировал, что, хотя EPF не был создан для этой цели, однако фонд стал основой военной поддержки Украины.
«На сегодняшний день мы использовали 6,1 млрд евро из EPF, чтобы стимулировать поддержку Украины со стороны государств-членов ЕС, и вместе с ними ЕС поставил в Украину военной техники в общей сложности на 31 миллиард евро от начала войны», — написал Жозеп Боррель.
По его словам, благодаря этим средствам ЕС продолжил военную поддержку Украины.
Среди других мероприятий, отмечает Жозеп Боррель, к лету будут подготовлены 60 000 украинских солдат.
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«Мы передали Украине 500 тыс. артиллерийских снарядов, а до конца года будет более 1 млн. Кроме того, европейская оборонная промышленность также предоставляет Украине 400 тыс. снарядов по коммерческим контрактам. Чешская инициатива закупать боеприпасы вне ЕС является дополнением к этим усилиям», — сообщил он.
Однако, отмечает Верховный представитель Европейского Союза, этого недостаточно, ЕС должны увеличить как производственные мощности, так и финансовые ресурсы, направленные на поддержку Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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