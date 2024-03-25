Боррель назвал размер военной помощи ЕС Украине — Finance.ua

Боррель назвал размер военной помощи ЕС Украине Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Боррель назвал размер военной помощи ЕС Украине

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал размер военной помощи Украине с начала широкомасштабного вторжения россии. По его словам, помощь составляет 31 млрд евро.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, Европейский фонд мира (EPF) был создан в 2021 году, чтобы поддерживать партнеров военной техникой, что было невозможно за счет бюджета ЕС.

«Его бюджет первоначально составлял 5 млрд евро, сегодня финансовый потолок вырос до 17 млрд евро», — сообщил Жозеп Боррель.

Он акцентировал, что, хотя EPF не был создан для этой цели, однако фонд стал основой военной поддержки Украины.

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«На сегодняшний день мы использовали 6,1 млрд евро из EPF, чтобы стимулировать поддержку Украины со стороны государств-членов ЕС, и вместе с ними ЕС поставил в Украину военной техники в общей сложности на 31 миллиард евро от начала войны», — написал Жозеп Боррель.

По его словам, благодаря этим средствам ЕС продолжил военную поддержку Украины.

Среди других мероприятий, отмечает Жозеп Боррель, к лету будут подготовлены 60 000 украинских солдат.

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«Мы передали Украине 500 тыс. артиллерийских снарядов, а до конца года будет более 1 млн. Кроме того, европейская оборонная промышленность также предоставляет Украине 400 тыс. снарядов по коммерческим контрактам. Чешская инициатива закупать боеприпасы вне ЕС является дополнением к этим усилиям», — сообщил он.

Однако, отмечает Верховный представитель Европейского Союза, этого недостаточно, ЕС должны увеличить как производственные мощности, так и финансовые ресурсы, направленные на поддержку Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Армія Inform По материалам:

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