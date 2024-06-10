Правительство разрешило бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике — Finance.ua

Правительство разрешило бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике
Кабинет Министров внес изменения в постановление № 76, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Также вводится бронирование через портал «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Читайте также
«Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования с 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями», — говорится в сообщении.
Что изменилось
Как отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, это не новая модель бронирования. Правительство модернизировало действующее постановление № 76. Помимо обновления постановления совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.
«Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников», — рассказал Фоменко.
Кроме того, увеличиваются сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, разрешено бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВОС, даже если она дефицитная. А также вводится электронное бронирование.
Изменения в постановление предусматривают:
- бронирование 100% работников предприятиями ОПК, имеющих контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы в период действия таких контрактов;
- бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;
- бронирование 100% работников предприятиями, которые строят фортификации, на период действия договора строительства;
- для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников, при наличии обоснования и отдельного согласования министра обороны.
Бронирование через портал Дія
Правительство также утвердило механизм бронирования через портал Дія, над которым сейчас начинает работу профильное министерство.
Постановление предусматривает, что:
- Министерства, ОВА будут вносить в Единый перечень Учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников.
- Руководители или уполномоченные лица Учреждения (органа власти, предприятия, организации) будут подавать через портал Дія списки военнообязанных, которые необходимо забронировать.
- Проверка данных военнообязанного через реестры будет проходить онлайн. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных «Оберег».
- В случае положительного решения, система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным. Руководитель предприятия или уполномоченное лицо получает уведомление об этом в личном кабинете на портале Дія. Данные о бронировании работника обновятся в Резерв+.
Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также по желанию подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.
По словам Игоря Фоменко, изменения в постановление не меняют критерии бронирования и этапы процедура. В то же время идет работа с бизнесом над системным обновлением подходов.
«По-прежнему Министерства и ОВА определяют предприятия критически важными, представляют данные на проверку Минобороны и только после в Минэкономики. Минэкономики самостоятельно не определяет, какие компании должны быть забронированы, какие нет. А производит проверку правовых оснований предоставления отсрочки и выдает приказ на бронирование», — рассказал Игорь Фоменко.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее бронирование, в частности, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.
Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты 🔍
Поделиться новостью