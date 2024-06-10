Правительство разрешило бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике — Finance.ua

Правительство разрешило бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Правительство разрешило бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике

Кабинет Министров внес изменения в постановление № 76, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Также вводится бронирование через портал «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования с 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями», — говорится в сообщении.

Что изменилось

Как отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, это не новая модель бронирования. Правительство модернизировало действующее постановление № 76. Помимо обновления постановления совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.

«Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников», — рассказал Фоменко.

Кроме того, увеличиваются сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, разрешено бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВОС, даже если она дефицитная. А также вводится электронное бронирование.

Изменения в постановление предусматривают:

бронирование 100% работников предприятиями ОПК, имеющих контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы в период действия таких контрактов;

бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

бронирование 100% работников предприятиями, которые строят фортификации, на период действия договора строительства;

для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников, при наличии обоснования и отдельного согласования министра обороны.

Инфографика: Минэкономики

Бронирование через портал Дія

Правительство также утвердило механизм бронирования через портал Дія , над которым сейчас начинает работу профильное министерство.

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Постановление предусматривает, что:

Министерства, ОВА будут вносить в Единый перечень Учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников. Руководители или уполномоченные лица Учреждения (органа власти, предприятия, организации) будут подавать через портал Дія списки военнообязанных, которые необходимо забронировать. Проверка данных военнообязанного через реестры будет проходить онлайн. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных «Оберег». В случае положительного решения, система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным. Руководитель предприятия или уполномоченное лицо получает уведомление об этом в личном кабинете на портале Дія. Данные о бронировании работника обновятся в Резерв+.

Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также по желанию подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.

По словам Игоря Фоменко, изменения в постановление не меняют критерии бронирования и этапы процедура. В то же время идет работа с бизнесом над системным обновлением подходов.

«По-прежнему Министерства и ОВА определяют предприятия критически важными, представляют данные на проверку Минобороны и только после в Минэкономики. Минэкономики самостоятельно не определяет, какие компании должны быть забронированы, какие нет. А производит проверку правовых оснований предоставления отсрочки и выдает приказ на бронирование», — рассказал Игорь Фоменко.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление , предусматривающее бронирование, в частности, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.

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