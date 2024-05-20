Федоров объяснил, почему ІТ-специалисты должны быть забронированы — Finance.ua

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Федоров объяснил, почему ІТ-специалисты должны быть забронированы

Казна и Политика
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Федоров объяснил, почему ІТ-специалисты должны быть забронированы
Федоров объяснил, почему ІТ-специалисты должны быть забронированы
Специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять государственный бюджет.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, в Украине 700 тысяч забронированных, и только 4 тысячи — из ІТ-компаний.
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«Доля ІТ в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году. Один работающий ІТ-специалист создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике. Всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5%», — подчеркнул Федоров.
Он пояснил, что компании, которые Минцифры подает на бронирование, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, так как соответствуют минимум трем из критериев:
  • средняя зарплата на предприятии не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;
  • отсутствие задолженности по ЕСВ;
  • свыше 1,5 млн евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;
  • более 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и займов;
  • статус резидента Дія.City.
  • важность для национальной экономики — так называемый отраслевой критерий. Для ІТ-компаний это: принадлежность к IT-индустрии + размер средней зарплаты работников за последний квартал — не менее эквивалента €1200 по курсу НБУ + среднесписочная численность работников за последний квартал — не менее 9 человек.

Реакция на отмену бронирования сотрудников Glovo, Visa и Favbet

На прошлой неделе Министерство экономики после общественного резонанса отменило приказ о бронировании работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech.
Как пояснил Федоров, Минцифры подало к бронированию всего 54 IT-специалиста. «Это не курьеры или игорка, это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры — основа Дія.City и именно инженеры — наш стратегический ресурс», — добавил министр.
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Он отметил, что только Visa за прошлый год заплатила 146 млн гривен налогов.
«В Дія.City входят не только ІТ-компании, но и разработчики defense-tech. В пространстве около 150 резидентов, разрабатывающих оборонные инновации. А это основа нашей обороноспособности и экономики. Имеет значение каждый бизнес, который сохраняет рабочие места и помогает обеспечивать нормальность жизни», — подытожил глава Министерства цифровой трансформации.

Справка Finance.ua:

  • в Украине по состоянию на 10 мая чуть меньше 4050 ІТ-специалистов имеют актуальную бронь;
  • Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения;
  • В Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы.

Экономическое бронирование. Рассматриваемые варианты 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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