Экономический стимул при бронировании от мобилизации не является плохой историей — Шуляк
Есть несколько разных версий бронирования от мобилизации. Одну версию нарабатывает правительство, другую — экономический комитет Верховной Рады.
Об этом рассказала глава партии Слуга народа Елена Шуляк в интервью РБК-Украина.
Она отметила, что должны быть забронированы работники критических предприятий и инфраструктуры, без которых невозможно обеспечивать жизнедеятельность страны. В то же время, для всех остальных нужно предоставлять понятный доступный механизм.
Глава партии считает, что экономический стимул во время бронирования — неплохая история, но следует быть осторожным, чтобы «не перегнуть палку в ту сторону, где будет нарушена справедливость, и не создать условия, когда общество будет крайне возмущено».
«Мы все же ожидаем, чтобы наконец правительство поставило в этом вопросе (по бронированию, — Ред.) даже не точку, а хотя бы дало правила, по которым можно сейчас двигаться и не ждать соответствующего закона», — сказала она.
По словам Шуляк, совместно с бизнесом была подана правка, чтобы бронь была на год и с возможностью автоматического продления. Это позволит избежать ситуаций, когда бронь закончилась и ее еще не успели возобновить, а человека в этот период мобилизовали.
Бронирование от мобилизации
11 марта нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты. В частности, бронирование могут получить люди, у которых зарплата от 35 тыс. грн.
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4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит справедливые подходы к бронированию предприятиями военнообязанных с учетом уровня зарплат, налоговой нагрузки, а также влияния на экономику.
21 марта в Минэкономики заявили, что модель «зарплатного» бронирования военнообязанных находится на этапе межведомственного обсуждения в правительстве.
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