Бронировать будут профессии, а не конкретных людей: в Раде анонсировали изменения в подходах к мобилизации — Finance.ua
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Бронировать будут профессии, а не конкретных людей: в Раде анонсировали изменения в подходах к мобилизации

Казна и Политика
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Бронировать будут профессии, а не конкретных людей: в Раде анонсировали изменения в подходах к мобилизации
Бронировать будут профессии, а не конкретных людей: в Раде анонсировали изменения в подходах к мобилизации
Глава подкомитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что бронировать от армии будут профессии, а не конкретных людей.
Об этом он сказал в комментарии Times of Ukraine, передает Апостроф.
По словам Вениславского, уже на текущей неделе Кабинет Министров предоставит перечень специальностей и должностей, не подлежащих призыву в ВСУ. В основном это специалисты критических отраслей промышленности.

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По его убеждению, постановление правительства должно максимально полно и справедливо регулировать процесс, категории и критерии бронирования.
«Мы этот вопрос на комитете постоянно обсуждаем, в коммуникации с министерством экономики, министерством стратегической промышленности, министерством обороны, Генеральным штабом мы будем стараться, чтобы это было максимально справедливо», — резюмировал народный депутат.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования. «Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано», — рассказали в Минэкономики;
  • в Раде предлагают, чтобы работодатели самостоятельно могли определять стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, платить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.
По материалам:
Апостроф
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