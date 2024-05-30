Электронное бронирование на портале «Дія». Минобороны сообщило детали — Finance.ua

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Электронное бронирование на портале «Дія». Минобороны сообщило детали

Казна и Политика
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Электронное бронирование на портале «Дія». Минобороны сообщило детали
Электронное бронирование на портале «Дія». Минобороны сообщило детали
Функционал электронного бронирования будет запущен на портале «Дія».
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на ежегодной конференции Forbes «Деньги для Победы».
«Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра… На портале „Дія“ будет запущен функционал электронного бронирования», — рассказала Черногоренко.
Замминистра также отметила, что, по мнению Минобороны, «все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться позитивной дискриминацией».

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«Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК», — сказала Черногоренко.
Она также сообщила, что Минобороны «сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов».
«Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели… для коллег, чтобы „докрутить“ функционал, и мы запустимся», — сказала Черногоренко.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования. «Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано», — рассказали в Минэкономики;
  • в Раде предлагают, чтобы работодатели самостоятельно могли определять стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, платить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности;
  • недавно народный депутат Александр Федиенко сообщил, что компании ООО «ГловоАпи Украина», ООО «Фавбет Тек», ГП «ССМ», ООО «Виза Украина», ООО «Агри Чейн» и ООО «Корт», получат возможность бронирования своих работников сроком на 6 месяцев. Позже этот приказ отменило Министерство экономики.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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