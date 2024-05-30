Электронное бронирование на портале «Дія». Минобороны сообщило детали — Finance.ua

Электронное бронирование на портале «Дія». Минобороны сообщило детали Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Электронное бронирование на портале «Дія». Минобороны сообщило детали

Функционал электронного бронирования будет запущен на портале «Дія».

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на ежегодной конференции Forbes «Деньги для Победы».

«Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра… На портале „Дія“ будет запущен функционал электронного бронирования», — рассказала Черногоренко.

Замминистра также отметила, что, по мнению Минобороны, «все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться позитивной дискриминацией».

«Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК», — сказала Черногоренко.

Она также сообщила, что Минобороны «сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов».

«Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели… для коллег, чтобы „докрутить“ функционал, и мы запустимся», — сказала Черногоренко.

Справка Finance.ua:

Ранее Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования. «Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано», — рассказали в Минэкономики;

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