Правительство Польши готовит альтернативный проект закона об ограничении помощи украинцам — Finance.ua

После вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о поддержке граждан Украины в Польше встал вопрос продолжения выплат, в частности, программы «800+» для украинских семей. Поэтому правительство готовит альтернативный вариант — возвращение к предвыборному обещанию мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Речь идет о проекте, предусматривающем выплаты иностранцам при условии их официального трудоустройства в Польше.

Вопрос вето обсуждался в ходе Совета министров с участием премьера и президента. Дональд Туск подчеркнул, что инициатива Навроцкого по ограничению выплат неработающим украинцам отвечает планам правительства.

«Проект закона фактически готов. И мы сами предложили изменения по выплатам 800+. Но вето на закон, регулирующий значительно более широкий круг вопросов, может иметь негативные последствия для польских компаний», — обратился Туск к президенту.

В правительственных кругах говорят о необходимости ускорения работ над законом о 800+ для работающих иностранцев. Именно эту идею в президентской кампании озвучивал Рафал Тшасковский.

В команде Навроцкого напоминают, что в Сейме уже есть президентский проект. Он предусматривает:

сохранение нынешнего уровня поддержки украинцев до 4 марта 2026;

зависимость выплат от официальной работы родителей в Польше;

действующую норму об обязанности ребенка от 7 лет посещать польскую школу.

«Есть наш законопроект, пусть над ним работают. Если будут поправки и консультации с нами, мы открыты к диалогу. Время еще есть, более 30 дней, и речь идет только о новелизации, а не о написании всего заново», — сказал близкий соратник президента.

Представитель правительства Адам Шлапка заявил, что к следующему заседанию Сейма 8 сентября Кабинет Министров подготовит решение о президентском вето. Параллельно ведется работа над законом, объединяющим право на социальные выплаты для всех иностранцев с требованием работать в Польше.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев. Он предложил собственный законопроект спецзакона и призвал «правительство и все партии в Сейме упорно работать в течение двух недель над формой этого законопроекта».

В то же время, как говорится в анализе TVN24, украинцы существенно поддерживают польскую экономику. В 2024 году они внесли в бюджет страны около 18,7 млрд злотых только через уплату налогов и социальных взносов.

