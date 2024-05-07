Правительство отменило ограничения на импорт услуг для бизнеса, которые действовали с начала войны — Finance.ua

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Правительство отменило ограничения на импорт услуг для бизнеса, которые действовали с начала войны

Казна и Политика
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Правительство отменило ограничения на импорт услуг для бизнеса, которые действовали с начала войны
Правительство отменило ограничения на импорт услуг для бизнеса, которые действовали с начала войны
Кабинет Министров во время заседания 7 мая принял важное решение по улучшению бизнес-климата в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Было отменено постановление Кабинета Министров № 153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг.
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«Это то, что очень важно для бизнеса. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей — выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и рабочие места в Украине», — отметил премьер-министр.
Как отметил Шмыгаль, это решение правительства вкладывается в более широкую дерегуляционную политику. Уже пересмотрено более тысячи разрешений, лицензий и справок, регулирующих взаимодействие государства и бизнеса.
«Часть будет полностью отменена, часть упрощена, часть переведена в цифру. Постоянно работаем над этим», — отметил глава правительства.
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Шмыгаль подчеркнул, что обороноспособность нашей страны напрямую зависит от того, насколько сильна наша экономика. Именно украинский бизнес сегодня является основой восстановления, развития и успеха.
«Поэтому в экономической политике у нас есть две глобальные задачи. Первое — это программы поддержки бизнеса и стимулирование экономической активности. Второе — это создать бизнес-климат, где предприниматели могут реализовать все свои возможности и амбиции», — отметил премьер-министр.
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Напомним, в Украине с начала войны действовали жесткие ограничения на импорт товаров и услуг. В июле 2022 года правительство отменило ограничения на товары, но оставило на услуги, для закупки которых требовались отдельные решения правительства и НБУ. В частности, это касалось государственных предприятий. После принятия этого решения ограничения отменяются.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны;
  • целью этих изменений является улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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