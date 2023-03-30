Валютные послабления, дерегуляция, кредитование: в Минэкономики рассказали, как планируют помогать бизнесу — Finance.ua

Валютные послабления, дерегуляция, кредитование: в Минэкономики рассказали, как планируют помогать бизнесу Сегодня 16:03 — Валюта

Валютные послабления, дерегуляция, кредитование: в Минэкономики рассказали, как планируют помогать бизнесу

В Украине планируется послабить валютные ограничения для экспортеров. Министерство экономики разработает новые критерии соответствия, которые будут работать после согласования с Национальным банком Украины.

О таких планах рассказала глава Минэкономики Юлия Свириденко во время встречи с членами Федерации работодателей Украины.

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В ходе рабочего совещания участники обсудили вопросы дерегуляции, грантового финансирования, кредитования предприятий, возмещения НДС, завышения таможенной стоимости товаров, ограничений по перемещению валюты за границу и другие проблемы бизнеса.

Рост экономики уже в этом году

«Мы ожидаем, что уже в этом году Украина сможет перейти к тренду роста экономики. Сейчас у нас есть окно возможностей для разработки стратегий восстановления страны в послевоенный период. Поэтому сейчас мы работаем над расширением программ поддержки бизнеса. Начавшаяся дерегуляция должна стать импульсом для развития бизнеса. Мы хотим выслушать предпринимателей, чтобы узнать, какие регуляторные барьеры должны быть сняты в ближайшее время и какие другие вопросы должно решить правительство, чтобы бизнес мог восстанавливаться, развиваться и создавать новые рабочие места», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Какие вопросы больше всего волнуют предпринимателей

Оказалось, что больше всего предпринимателей беспокоят проблемы кредитования. Ведь по существующим правилам есть много условий для получения льготных кредитов, которые предприниматели не могут выполнить по объективным причинам из-за войны.

Бизнесмены жалуются, что часто банкам проще купить депозитные сертификаты НБУ, чем кредитовать украинский бизнес, учитывая военные риски.

Также со стороны бизнеса поднимались вопросы изменения валютного регулирования. Ведь для некоторых проектов с длинным технологическим циклом сроки возврата валютной выручки за 180 дней мало.

«Мы еще раз попытаемся разработать критерии соответствия, которые бы предоставляли бизнесу возможность направлять часть валютной выручки на собственные нужды, и согласовать их с НБУ», — заверила Юлия Свириденко.

В свою очередь, бизнесмены подняли вопросы расширения финансирования грантовых программ для переработки. Ведь именно за счет них можно было бы производить товары с большей долей добавленной стоимости на территории Украины, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места и будет стимулировать украинцев возвращаться домой.

«Сейчас мы ведем переговоры со Всемирным банком, чтобы привлечь их финансирование для грантов украинских перерабатывающих предприятий и расширить их ресурсы. Также, возможно, нам удастся разработать вместе с Европейским инвестиционным банком инструменты льготного кредитования перерабатывающей отрасли. Будем проводить переговоры и с другими финансовыми донорами по их привлечению в такие программы», — заявила Свириденко.

Как государство может оказать бизнесу наибольшую поддержку

По ее словам, наибольшую поддержку бизнесу государство может предоставить из-за государственных закупок для приоритетных проектов восстановления. К примеру, в ближайшее время потребуются машины для разминирования, поэтому производителям уже нужно начинать разрабатывать соответствующие модели.

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На деоккупированных территориях, в частности в Херсонской области, сейчас проходит разминирование территорий и агрокомпании в ближайшее время смогут начать посевную. Но у многих предприятий российскими войсками было уничтожено оборудование и разворованы склады с готовой продукцией. Для них важно получить банковские кредиты для возобновления производства. В настоящее время Министерство экономики Украины нарабатывает механизмы льготного кредитования таких предприятий.

«На сегодняшний день половину государственных расходов перекрывают международные доноры. Но мы понимаем, что без денег украинского бизнеса у нас не было бы армии, ведь деньги из помощи нельзя тратить на военные нужды», — резюмировала Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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