В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса — Finance.ua

В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса

Национальный банк побуждает банки повышать ставки по депозитам, что может вызвать удорожание кредитов. Но размер ставок не является основной проблемой кредитования предприятий в Украине.

Об этом рассказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью журналу « ТОП-100. Рейтинги крупнейших ».

По ее словам, бизнес, который продолжает работать, реализует продукцию по ценам, которые соответствуют уровню инфляции.

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«То есть эту „инфляционную“ прибыль предприятия получают. Это свидетельствует о том, что повышение ставок по кредитам предприниматели в текущих условиях смогут переварить», — сообщила первый замглавы НБУ.

«Как формируется стоимость кредита? Это стоимость фондирования плюс риски», — сказала она.

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Как отметила Рожкова, из-за сокращения экономики и до сих пор высоких рисков безопасности спрос на кредиты со стороны бизнеса сравнительно подавленный. «Об инвестиционных кредитах речь не идет вообще», — сказала она.

Кроме того, сегодня для ряда предприятий и отраслей доступны кредиты, предусмотренные государственными программами поддержки, позволяющими клиенту платить фиксированную процентную ставку, а разницу между рыночной и фиксированной ставкой банка компенсирует государство, напомнила Рожкова.

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