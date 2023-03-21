В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса — Finance.ua
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В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса

Кредит&Депозит
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В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса
В НБУ обосновали повышение банками кредитных ставок для бизнеса
Национальный банк побуждает банки повышать ставки по депозитам, что может вызвать удорожание кредитов. Но размер ставок не является основной проблемой кредитования предприятий в Украине.
Об этом рассказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью журналу «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».
По ее словам, бизнес, который продолжает работать, реализует продукцию по ценам, которые соответствуют уровню инфляции.
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«То есть эту „инфляционную“ прибыль предприятия получают. Это свидетельствует о том, что повышение ставок по кредитам предприниматели в текущих условиях смогут переварить», — сообщила первый замглавы НБУ.
«Как формируется стоимость кредита? Это стоимость фондирования плюс риски», — сказала она.
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Как отметила Рожкова, из-за сокращения экономики и до сих пор высоких рисков безопасности спрос на кредиты со стороны бизнеса сравнительно подавленный. «Об инвестиционных кредитах речь не идет вообще», — сказала она.
Кроме того, сегодня для ряда предприятий и отраслей доступны кредиты, предусмотренные государственными программами поддержки, позволяющими клиенту платить фиксированную процентную ставку, а разницу между рыночной и фиксированной ставкой банка компенсирует государство, напомнила Рожкова.

Могут ли вас освободить от кредита?

По материалам:
РБК-Україна
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