Можно ли законно не платить по кредиту — Finance.ua

Можно ли законно не платить по кредиту Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Все, кто взял кредит, сталкиваются с тем, что его нужно отдавать. И часто отдавать его или нечем, или не хочется. Поэтому заемщик ищет варианты, как избавиться от кредита.

Надо четко понимать: этот путь — сложный. И потребовать квалифицированной юридической помощи, долгой процедуры, относительно высоких затрат и вовсе не гарантирует того, что результат вас удовлетворит.

Вариантов здесь может быть несколько, это тема отдельного большого и основательного исследования, поэтому мы ее разбирать не будем, а коснемся лишь вскользь, чтобы иметь представление, о чем идет речь.

Во-первых, иногда микрокредитные организации обманывают клиента, а договоры о кредите прописаны так, что заемщик не понимает условий кредита. Это можно доказать, но это судебная процедура и она довольно долгая и сложная. Но реальная, пусть и не полностью, о чем порядочные адвокаты честно предупреждают.

Во-вторых, в 2019 году в Украине начал действовать закон о банкротстве и реструктуризации долгов, который законным способом позволяет списать долги перед банками и МФО.

Однако эта процедура тоже не совсем проста и требует затрат на юридическое сопровождение. Кроме того, подходит она далеко не всем.

Так что способы законно не платить кредит, как видите, есть. Впрочем, они требуют усилий и некоторых затрат, кроме того, несут в себе определенные риски. О чем честно предупреждают порядочные юридические конторы и специализирующиеся на этом адвокаты.

Однако многим людям, к сожалению, хочется чуда и «халявы». Они забывают давнюю истину: за все, что вам предлагают бесплатно, придется заплатить дважды. В лучшем случае.

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