Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине — Finance.ua
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Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине

Кредит&Депозит
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Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине
Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине
Держать деньги под матрасом — не самая лучшая идея. Деньги должны работать и приносить доходы, а не лежать без дела.
Одним из наиболее безопасных и понятных инструментов для того, чтобы ваши сбережения приносили прибыль, являются депозиты. Finance.ua сделал подборку с 5 интересными и выгодными предложениями банков по депозитам.

«Стальной» от ПУМБ

Доходность и сроки размещения:
  • 1 мес. — 13%
  • 3 мес. — 14%
  • 6 мес. — 15%
  • 12 мес. — 16%
Другие особенности депозита:
  • минимальная сумма размещения — от 500 грн;
  • пополнение — да (минимальная сумма пополнения в кассе банка — 100 грн, в приложении ПУМБ Online — без ограничений);
  • выплата процентов — ежемесячно.
Детальнее об этом варианте можно почитать здесь.

Срочный от Укрбудинвестбанка

Доходность и сроки размещения:
  • 1 мес. — 14%
  • 3 мес. — 16,5%
  • 6 мес. — 17%
  • 12 мес. — 17,5%
Другие особенности депозита:
  • минимальная сумма размещения — 5000 грн;
  • без права пополнения;
  • выплата — в конце срока.

Срочный с продлением от Укргазбанка

Доходность и сроки размещения:
  • 1 мес. — 13%
  • 3 мес. — 14%
  • 6 мес. — 16%
  • 12 мес. — 16%
Другие особенности депозита:
  • минимальная сумма размещения — 1000 грн;
  • с возможностью пополнения: минимальная сумма пополнения составляет 500 грн.;
  • выплата — в конце срока.

Unex Maximum от Юнекс Банка

Доходность и сроки размещения:
  • 1 мес. — 15,25%
  • 3 мес. — 18,25%
  • 6 мес. — 17,75%
  • 12 мес. — 18,25%
Другие особенности депозита:
  • минимальная сумма размещения — 5000 грн;
  • с возможностью пополнения в пределах первоначальной суммы вклада ежемесячно;
  • выплата — в конце срока.

Срочный от МТБ Банка

Доходность и сроки размещения:
  • 1 мес. — 13%
  • 3 мес. — 14,5%
  • 6 мес. — 16%
  • 12 мес. — 15%
Другие особенности депозита:
  • минимальная сумма размещения — 2000 грн;
  • без возможности пополнения;
  • выплата — ежемесячно.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита
По материалам:
Finance.ua
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