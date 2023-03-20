Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине — Finance.ua

Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине Сегодня 12:29 — Кредит&Депозит

Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине

Держать деньги под матрасом — не самая лучшая идея. Деньги должны работать и приносить доходы, а не лежать без дела.

Одним из наиболее безопасных и понятных инструментов для того, чтобы ваши сбережения приносили прибыль, являются депозиты. Finance.ua сделал подборку с 5 интересными и выгодными предложениями банков по депозитам.

«Стальной» от ПУМБ

Доходность и сроки размещения:

1 мес. — 13%

3 мес. — 14%

6 мес. — 15%

12 мес. — 16%

Другие особенности депозита:

минимальная сумма размещения — от 500 грн;

пополнение — да (минимальная сумма пополнения в кассе банка — 100 грн, в приложении ПУМБ Online — без ограничений);

выплата процентов — ежемесячно.

Детальнее об этом варианте можно почитать здесь.

Срочный от Укрбудинвестбанка

Доходность и сроки размещения:

1 мес. — 14%

3 мес. — 16,5%

6 мес. — 17%

12 мес. — 17,5%

Другие особенности депозита:

минимальная сумма размещения — 5000 грн;

без права пополнения;

выплата — в конце срока.

Срочный с продлением от Укргазбанка

Доходность и сроки размещения:

1 мес. — 13%

3 мес. — 14%

6 мес. — 16%

12 мес. — 16%

Другие особенности депозита:

минимальная сумма размещения — 1000 грн;

с возможностью пополнения: минимальная сумма пополнения составляет 500 грн.;

выплата — в конце срока.

Unex Maximum от Юнекс Банка

Доходность и сроки размещения:

1 мес. — 15,25%

3 мес. — 18,25%

6 мес. — 17,75%

12 мес. — 18,25%

Другие особенности депозита:

минимальная сумма размещения — 5000 грн;

с возможностью пополнения в пределах первоначальной суммы вклада ежемесячно;

выплата — в конце срока.

Срочный от МТБ Банка

Доходность и сроки размещения:

1 мес. — 13%

3 мес. — 14,5%

6 мес. — 16%

12 мес. — 15%

Другие особенности депозита:

минимальная сумма размещения — 2000 грн;

без возможности пополнения;

выплата — ежемесячно.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.