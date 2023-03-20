Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине — Finance.ua

Пять вариантов доходных депозитов: что сейчас предлагают банки в Украине
Держать деньги под матрасом — не самая лучшая идея. Деньги должны работать и приносить доходы, а не лежать без дела.
Одним из наиболее безопасных и понятных инструментов для того, чтобы ваши сбережения приносили прибыль, являются депозиты. Finance.ua сделал подборку с 5 интересными и выгодными предложениями банков по депозитам.
«Стальной» от ПУМБ
Доходность и сроки размещения:
- 1 мес. — 13%
- 3 мес. — 14%
- 6 мес. — 15%
- 12 мес. — 16%
Другие особенности депозита:
- минимальная сумма размещения — от 500 грн;
- пополнение — да (минимальная сумма пополнения в кассе банка — 100 грн, в приложении ПУМБ Online — без ограничений);
- выплата процентов — ежемесячно.
Детальнее об этом варианте можно почитать здесь.
Срочный от Укрбудинвестбанка
Доходность и сроки размещения:
- 1 мес. — 14%
- 3 мес. — 16,5%
- 6 мес. — 17%
- 12 мес. — 17,5%
Другие особенности депозита:
- минимальная сумма размещения — 5000 грн;
- без права пополнения;
- выплата — в конце срока.
Срочный с продлением от Укргазбанка
Доходность и сроки размещения:
- 1 мес. — 13%
- 3 мес. — 14%
- 6 мес. — 16%
- 12 мес. — 16%
Другие особенности депозита:
- минимальная сумма размещения — 1000 грн;
- с возможностью пополнения: минимальная сумма пополнения составляет 500 грн.;
- выплата — в конце срока.
Unex Maximum от Юнекс Банка
Доходность и сроки размещения:
- 1 мес. — 15,25%
- 3 мес. — 18,25%
- 6 мес. — 17,75%
- 12 мес. — 18,25%
Другие особенности депозита:
- минимальная сумма размещения — 5000 грн;
- с возможностью пополнения в пределах первоначальной суммы вклада ежемесячно;
- выплата — в конце срока.
Срочный от МТБ Банка
Доходность и сроки размещения:
- 1 мес. — 13%
- 3 мес. — 14,5%
- 6 мес. — 16%
- 12 мес. — 15%
Другие особенности депозита:
- минимальная сумма размещения — 2000 грн;
- без возможности пополнения;
- выплата — ежемесячно.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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