В каких сферах украинцы решаются строить бизнес во время войны — Finance.ua
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В каких сферах украинцы решаются строить бизнес во время войны

Личные финансы
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В каких сферах украинцы решаются строить бизнес во время войны
В каких сферах украинцы решаются строить бизнес во время войны
Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают активно развивать малый бизнес. За последний год в Украине с начала полномасштабного вторжения рф было зарегистрировано более 202 тысяч новых ФЛП. Большинство новых бизнесов открываются в сфере розничной торговли, свидетельствуют данные Опендатабот.
После начала войны некоторое время реестры не работали и открыть ФЛП было невозможно. После возобновления возможности открывать собственное дело с помощью Дії только за первые сутки было зарегистрировано более тысячи новых бизнесов.
Уже в апреле их количество возросло в десять раз — до 12,6 тысячи дел. С тех пор количество новых ФЛП увеличивалось, достигнув пика в сентябре — 20,1 тысячи.
После небольшого спада в течение осени и начала зимы, вероятнее всего, связанного с блэкаутами и массовыми обстрелами россией гражданской инфраструктуры, в начале 2023 г. количество новых малых и средних бизнесов снова стало расти.
Наибольшее количество новых ФЛП с начала полномасштабного вторжения зарегистрировали киевляне — 29 тысяч. На Львовщине появилось 16,8 тысяч ФЛП, замыкает тройку Днепропетровщина — там зарегистрировали 15,9 тысяч новых бизнесов.
В каких сферах украинцы решаются строить бизнес во время войны
Война изменила также направления деятельности малого и среднего бизнеса. Так, перед началом полномасштабного вторжения первое место по количеству регистраций новых ФЛП занимал КВЭД «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность», а категории «Предоставление информационных услуг» и «Предоставление других индивидуальных услуг» занимали третью и четвертую позиции.
В каких сферах украинцы решаются строить бизнес во время войны
Год великой войны изменил ситуацию — в топ ворвались ФЛПы, связанные с торговлей. Новые ФОП-программисты двинулись на второе место, уступая бизнесам в сфере розничной торговли. Третье место занимают дела в сфере оптовой торговли автотранспортом. Информационные и индивидуальные услуги занимают 5 и 7 места в перечне соответственно.
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По материалам:
Finance.ua
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