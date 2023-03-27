Что пришлось изменить бизнесу из-за войны: результаты опроса (инфографика) — Finance.ua

Что пришлось изменить бизнесу из-за войны: результаты опроса (инфографика) Сегодня 09:11 — Личные финансы

Что пришлось изменить бизнесу из-за войны: результаты опроса (инфографика)

Предприятия сообщили, какие аспекты их деятельности изменились через год после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом свидетельствует опрос руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны» Института экономических исследований и политических консультаций.

Столкнувшись с опасностью для жизни персонала и своей работы, опрошенный бизнес прежде всего пересмотрел подходы к безопасности организации труда. Об этом в феврале сообщили 77% опрошенных.

Не меньше отразились на предприятиях изменения в объемах производства или предоставлении услуг — о таких изменениях также сообщили 77% опрошенных. Для 2/3 бизнеса за прошлый год изменилось количество работников.

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Приблизительно половина опрошенных предприятий указали, что изменились их производственные или управленческие процессы или логистика (59%). Это, вероятно, вызвано необходимостью адаптировать деятельность бизнеса к полномасштабной войне, оккупации части территорий Украины, блокированию путей экспорта и перевозок по территории Украины и экономическим потрясениям, вызванным полномасштабным российским вторжением.

Также около половины предприятий говорят об изменениях в графике работы (53%), в перечне клиентов или потребителей (49%) и своей деятельности за рубежом8 (47%). Поставщики поменялись у 44% опрошенного бизнеса.

Остальные изменения менее распространены. В частности, 32% предприятий изменили географию деятельности в Украине, что меньше доли экспортеров, у которых изменилась география деятельности за рубежом. Почти такая же доля опрошенных (31%) изменили свой ассортимент продукции или услуг, и сравнительно небольшая доля бизнеса (4%) изменили местоположение

Как влияет размер и отрасль бизнеса

С увеличением размера предприятий уменьшается доля бизнеса, у которого за год полномасштабной войны изменились объемы производства или услуг (от 85% микропредприятий до 67% крупных).

В то же время растет доля тех, у кого произошли изменения в количестве работников (если для микропредприятий она составляет 53%, то для средних и больших — более 70%).

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Микробизнес в большей степени, чем предприятия больших размеров, изменял свой график работы (74%). Также среди этих предприятий больше всего сообщают о том, что изменились потребители или клиенты (64%). А в крупном бизнесе чаще остальных предприятий говорят об изменениях поставщиков (56%).

Отрасли:

подходы к безопасности организации труда изменило большинство предприятий всех отраслей, в большей степени в металлургии и машиностроении (по 88%);

объемы производства больше изменились в полиграфии и в сфере производства строительных материалов (более 90%);

в металлургии и химической промышленности наибольшие доли предприятий, в которых за год изменилось количество работников (более 80% предприятий) и производственные или управленческие процессы или логистика (также более 80% предприятий);

об изменениях графика работы чаще всего сообщают представители металлургии (83%) и полиграфической промышленности (75%),

а об изменениях среди клиентов — предприятия металлургии и машиностроения (более 70%).



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