Каким бизнесом владеют женщины в Украине (исследование) — Finance.ua

Каким бизнесом владеют женщины в Украине (исследование) Сегодня 08:01 — Личные финансы

Каким бизнесом владеют женщины в Украине (исследование)

С начала полномасштабной войны тысячи украинок вступили в ряды ВСУ, начали активную волонтерскую деятельность и помогают государству на разных фронтах, экономическом в том числе.

Эксперты R&D центра YouControl проанализировали влияние женщин на поддержку разных сфер бизнеса Украины.

Сферы, которые чаще всего выбирают женщины

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) большинство компаний (юридических лиц), действующих на 1 марта 2023 года в собственности женщин приходится на туристический сектор. Таких предприятий зарегистрировано 7,6 тысячи в Украине, что составляет 51,7% от общего количества турфирм.

Второе место заняла образовательная деятельность. 3,5 тыс. компаний в сфере образования принадлежат женщинам, это 49,3% данного рынка.

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На третьей ступени оказались компании в категории «Операции с недвижимостью». Женщины владеют 26,6 тысячами компаний в этом секторе, что составляет 42,7% рынка.

Наиболее непопулярной среди женщин является сфера водоснабжения и утилизация — 1,3 тыс. компании, 20,1% рынка. Несколько лучшие показатели в сфере строительства — в собственности женщин 22,4 тыс. компаний (26,3% рынка). В топ-3 не очень популярных сфер под контролем бизнес-вумен вошла отрасль ІТ: 6,9 тыс. компаний в собственности женщин составляют 26,4% рынка информационных технологий.

Инфографика: YouControl

География

В целом, на территории всей Украины зарегистрировано 30,6 тысячи компаний (юридических лиц), бенефициарами которых являются женщины. Это количество составляет 32,8% всех зарегистрированных в стране компаний.

Наиболее «популярным» регионом присутствия бизнеса в собственности женщин является временно оккупированная Автономная Республика Крым — там зарегистрировано 11 тыс. компаний (компании могли быть зарегистрированы на территории АР Крым еще до временной оккупации), что составляет 37,8% всех предприятий, представленных в регионе. Согласно ЕГР, эти компании находятся в статусе таких, которые не находятся в состоянии прекращения, поэтому де-юре их принадлежность соответствует указанному месту регистрации.

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Частично оккупированная Донецкая область занимает вторую ступень — 15,2 тысячи компаний в собственности женщин составляют 36% от всего бизнеса в регионе.

Третье, четвертое и пятое места по процентному распределению занимают соответственно Николаевская, Одесская и Запорожская области — 35%.

Наибольшее количество зарегистрированных компаний, закономерно в Киеве — 94,8 тыс. компаний с женщинами-владельцами зарегистрировано в столице, однако это 31,2% от общего количества зарегистрированных и действующих компаний в городе, что ниже среднего значения по стране.

Наименьшая доля компаний в Сумской области — здесь в собственности женщин 30,5% от всех компаний в регионе.

Инфографика: YouControl

Влияние полномасштабного вторжения

Влияние военного года сказалось на динамике открытия женщинами новых компаний: она снизилась на 4,4% по сравнению с 2021 годом.

Что касается секторального распределения, то в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года именно сфера образования и здравоохранения наиболее ощутимо пополнились новыми игроками: увеличение присутствия women-owned компаний в каждой — плюс 4,1 и 7,8 процентных пункта соответственно, по сравнению со средними долями в экономике.

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Образовательный сектор переместился на первую строчку — за год женщины открыли 95 компаний в этой сфере, что составило 53,4% рынка. Вторую строчку занял сектор «Здравоохранение» — 49,3% (113 компаний). В лидеры по доле основанных женщинами фирм также вошли компании, работающие в сфере «Медиа и кино».

Наибольшие потери понес туризм: закономерно доля компаний в собственности женщин уменьшилась на 14 процентных пунктов относительно привычного среднего показателя этого направления.

Инфографика: YouControl

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