Женщины в IT-индустрии: кем работают и сколько зарабатывают — Finance.ua

Женщины в IT-индустрии: кем работают и сколько зарабатывают
Большинство украинских IT-специалистов (54%) в 2022 году получили повышение, это самый высокий показатель среди опрошенных групп.
Об этом говорится в исследовании портала вакансий No Fluff Jobs.
Женщины в ІТ выбирают тестирование
Женщины в ІТ чаще всего работают тестировщицами:
- в Украине — 22,1%;
- в Польше — 14,9%;
- в Венгрии — 13,6%;
- в Чешской Республике — 19,6%.
Поэтому не удивительно, что в топ-5 самых популярных технологий SQL занимает почетное место. HTML&CSS также показали хорошие результаты, как JavaScript и Python. И только в Нидерландах первую позицию не заняло тестирование, там женщины выбирают Frontend (11,8%) и Fullstack (9,75%), а также Support ІТ.
Зарплаты женщин в ІТ
64% ІТ-специалисткам повысили заработную плату в 2022 году, и почти столько же удовлетворены своим текущим заработком.
Почти каждая четвертая женщина в украинском ІТ (26%) получает от 550 до 1100 долларов в месяц, 16,7% зарабатывают от 1101 до 1650 долларов, еще 15,3% декларируют доход от 1651 до 2200 долларов. Более 3300 долларов зарабатывают почти 8%.
При том, что ожидаемые заработки в большинстве своем совпадают с задекларированными, в Украине лишь 3,55% специалисток отметили, что они получают столько, сколько желают. Среди специалистов в Нидерландах таких лиц почти вдвое больше (6,21%).
Женщины в ІТ не знают, сколько зарабатывают коллеги по индустрии
63% IТ-специалисток в Украине не знают, сколько зарабатывают коллеги на той же должности и с тем же уровнем опыта. Что это значит? Многие компании все еще испытывают трудности с прозрачностью трудоустройства. Прежде всего речь идет о публикации зарплатных сеток и информации о заработной плате при публикации вакансий.
Сейчас женщины в Европейском Союзе зарабатывают в среднем на 13% меньше, чем мужчины, а украинки почти 18,4% по данным украинского госстата.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью