Женщины в IT-индустрии: кем работают и сколько зарабатывают — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Женщины в IT-индустрии: кем работают и сколько зарабатывают

Личные финансы
1
Женщины в IT-индустрии: кем работают и сколько зарабатывают
Женщины в IT-индустрии: кем работают и сколько зарабатывают
Большинство украинских IT-специалистов (54%) в 2022 году получили повышение, это самый высокий показатель среди опрошенных групп.
Об этом говорится в исследовании портала вакансий No Fluff Jobs.

Женщины в ІТ выбирают тестирование

Женщины в ІТ чаще всего работают тестировщицами:
  • в Украине — 22,1%;
  • в Польше — 14,9%;
  • в Венгрии — 13,6%;
  • в Чешской Республике — 19,6%.
Поэтому не удивительно, что в топ-5 самых популярных технологий SQL занимает почетное место. HTML&CSS также показали хорошие результаты, как JavaScript и Python. И только в Нидерландах первую позицию не заняло тестирование, там женщины выбирают Frontend (11,8%) и Fullstack (9,75%), а также Support ІТ.
Инфографика: No&nbsp;Fluff Jobs
Инфографика: No Fluff Jobs

Зарплаты женщин в ІТ

64% ІТ-специалисткам повысили заработную плату в 2022 году, и почти столько же удовлетворены своим текущим заработком.
Почти каждая четвертая женщина в украинском ІТ (26%) получает от 550 до 1100 долларов в месяц, 16,7% зарабатывают от 1101 до 1650 долларов, еще 15,3% декларируют доход от 1651 до 2200 долларов. Более 3300 долларов зарабатывают почти 8%.
При том, что ожидаемые заработки в большинстве своем совпадают с задекларированными, в Украине лишь 3,55% специалисток отметили, что они получают столько, сколько желают. Среди специалистов в Нидерландах таких лиц почти вдвое больше (6,21%).
Инфографика: No&nbsp;Fluff Jobs
Инфографика: No Fluff Jobs

Женщины в ІТ не знают, сколько зарабатывают коллеги по индустрии

63% IТ-специалисток в Украине не знают, сколько зарабатывают коллеги на той же должности и с тем же уровнем опыта. Что это значит? Многие компании все еще испытывают трудности с прозрачностью трудоустройства. Прежде всего речь идет о публикации зарплатных сеток и информации о заработной плате при публикации вакансий.
Сейчас женщины в Европейском Союзе зарабатывают в среднем на 13% меньше, чем мужчины, а украинки почти 18,4% по данным украинского госстата.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.