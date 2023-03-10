Почему женщины инвестируют лучше мужчин — Finance.ua

Почему женщины инвестируют лучше мужчин
По статистике, в среднем женщина-инвестор показывает лучший результат, чем мужчина-инвестор. Что помогает больше зарабатывать представительницам прекрасного пола и чему мужчинам стоит у них поучиться.
О том, что женщины превосходят мужчин в инвестициях, свидетельствуют следующие исследования:
Fidelity Investments собрали статистику, по которой женские портфели приносят доходность на 0,4% выше, чем мужские.
Исследователи Warwick Business School получили результаты, согласно которым доходность инвестиций женщин превышает годовую доходность индекса FTSE 100 на 1,94%, тогда как у мужчин этот показатель выше всего на 0,14%.
К выводам о преимуществе женщин в финансах пришли специалисты Bank of America, JP Morgan, McKinsey, а также исследователи из разных университетов США и Европы.
В чем преимущества женщин-инвесторов:
Риски не в моде
Исследователи McKinsey и JP Morgan связывают успех женщин на бирже с их естественной осторожностью и низкой толерантностью к рискам. Женщины не так склонны к агрессивным стратегиям, что позволяет им терять меньше денег во время «черной полосы». На длинной дистанции это важное конкурентное преимущество, которым не следует пренебрегать.
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Учатся на чужих ошибках
Женщины менее уверены в себе, когда дело доходит до денег. В разных исследованиях цифры расходятся, но доля женщин, уверенных в своих финансовых знаниях, неизменно ниже такого же показателя у мужчин. К примеру, JP Morgan приводит цифры 34% против 46% соответственно.
Пока мужчины стремительно врываются на рынок с торговым терминалом наперевес, женщины аккуратно идут следом, обходя характерные для начинающих «грабли». Они посвящают больше времени изучению матчасти и не спешат с выводами при анализе ситуации.
Знают, чего хотят
Женщины более практичны. Они чаще занимаются инвестициями для решения конкретных финансовых целей и реже отклоняются от курса. Пока мужчина играет у Гордона Гекко и шортит с десятым плечом, женщина методично покупает качественные акции, чтобы накопить на долгожданный отпуск, достойную пенсию и обучение для детей. Заработать могут оба, но у женщины это получается более стабильно.
Реже, но качественнее
Мужчины торгуют на 45% чаще женщин — такие выводы сделали авторы статьи Boys Will Be Boys из Калифорнийского университета в Беркли. Судя по всему, это не дает им особых преимуществ, даже наоборот — переторг снижает годовую доходность по мужским портфелям на 2,65% против 1,72% по женским.
Стабильность — признак мастерства
Исследование JP Morgan показало, что женщины склонны регулярно откладывать деньги. Так поступали почти 90% респонденток. Это не только помогает инвестировать регулярно, но и говорит о высоком уровне личной дисциплины. Полезное качество для инвестора, которое защищает от импульсивных решений.
Подключают интуицию
Интуитивная торговля — все иногда ею немного грешат, но у женщин это получается получше.
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