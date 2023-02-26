Инвестиции в недвижимость: куда вкладывать деньги — Finance.ua

Инвестиции в недвижимость: куда вкладывать деньги Сегодня 20:24 — Недвижимость

Инвестиции в недвижимость: куда вкладывать деньги

В Украине вложение денег в недвижимость — это основной способ инвестирования, как благодаря надежности этого варианта, так и из-за недостаточного развития фондового рынка.

Об этом пишут аналитики OLX.

Инвестиционная недвижимость — это собственные или арендованные объекты недвижимости (здания, сооружения, земельные участки), которые содержатся для увеличения собственного капитала, а не предоставления услуг или производства товаров.

Если вас интересует покупка недвижимости для получения дальнейшего дохода, тогда стоит поразмыслить, какую цель вы ставите перед собой. От этого зависит выбор объекта инвестирования, стратегия, прибыльность и окупаемость проекта, риски.

Инвестиции в недвижимость: куда лучше инвестировать деньги

Есть немало вариантов инвестиций в недвижимость: можно вложить деньги в строительство на раннем этапе для перепродажи или приобрести квартиру с ремонтом для сдачи в аренду.

Инвестирование в недвижимость для сдачи в аренду

Этот вариант подходит для инвесторов, которые не гонятся за быстрой прибылью и не интересуются инвестированием в строительство жилья на этапе котлована. Такой вариант, как аренда помещений, позволяет получать длительный пассивный доход, также к преимуществам можно отнести возможность дальнейшей выгодной продажи имущества.

Есть у такого инвестирования и недостатки, ведь вам придется сделать ремонт в новой квартире, во время которого могут возникнуть непредсказуемые траты денег и времени.

Очень выгодно инвестировать в квартиру, расположенную в центре и имеющую рядом медицинские клиники, торговые центры, бизнес-центры, школы, офисные комплексы. Срок окупаемости такой инвестиции составляет 8–10 лет.

Если вы рассматриваете покупку квартиры старого жилого фонда, нужно понимать, что со временем такое жилье будет терять в цене. Важно будет и состояние квартиры, ведь вкладывать много денег в ремонт невыгодно с инвестиционной точки зрения.

Самыми популярными вариантами старого жилого фонда для сдачи будут одно- или двухкомнатные квартиры площадью 30–60 кв.м, расположенные в центре города или возле транспортных развязок. Такая недвижимость окупится за 9-10 лет, но за это время она потеряет до 40% первоначальной стоимости.

Инвестирование в новостройки

Если купить квартиру в новостройке, за достаточно короткий период можно получить хороший доход. Но при условии инвестиции в жилищное строительство на начальном этапе. Срок окупаемости составляет 2-3 года, за это время цена объекта растет на 30%. Такое инвестирование гарантирует вам полностью пассивный доход.

Придется мириться не только с затратами при покупке новостройки, но и с рисками. Есть вероятность, что застройщик не завершит строительство объекта из-за нехватки финансирования и не вернет инвесторам вложенные деньги.

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Если вас интересуют именно новостройки, следует тщательно выбирать застройщика — проверить всю имеющуюся информацию о нем, узнать, существуют ли незавершенные проекты, а также общее количество проектов. Следует поинтересоваться публикациями в СМИ относительно выбранной строительной компании.

Если вы хотите снизить риски, можно приобрести квартиру в новостройке на завершающем этапе строительства по переуступке, но стоимость такой недвижимости будет выше.

Покупка коммерческой недвижимости

Если для инвестирования выбрана коммерческая недвижимость, следует понимать, что капиталовложение должно быть объемным.

Самый дешевый вариант — это торговая или офисная недвижимость небольшого размера, стоить она будет как жилье в новостройке, но арендная плата за коммерческое имущество будет выше в полтора раза. Также нужно вложить дополнительные деньги в ремонт и технику. От такой деятельности можно получить высокий пассивный доход. Риск такого дела невелик, но арендаторы будут часто меняться, так что нужно тратить много времени на поиск новых арендаторов. Срок окупаемости составляет 8–10 лет.

Что касается складской коммерческой недвижимости — чем больше квадратов имеет такое имущество, тем больше его стоимость. Доход будет неплохим и постоянным, но инвестору необходимо быть вовлеченным во все процессы, касающиеся крупного объекта. Складская недвижимость окупается примерно за 7 лет при постоянном заполнении.

Инвестирование в недвижимость под ремонт

Популярно инвестирование в недвижимое имущество под ремонт. На вторичном рынке много интересных предложений — такие объекты располагаются в хороших районах, понадобится только реконструкция, чтобы получать неплохой доход.

Чтобы такая покупка была выигрышной, нужно уметь оценивать не только общее состояние здания, а также стоимость ремонта и стоимость квадратного метра квартиры после реконструкции. В таком варианте опытный инвестор может заработать 10–15 % от вложенной суммы.

Есть категория инвесторов, интересующихся инвестированием в строительство на ранних этапах. У них есть договоренности с отделом продаж, чтобы максимально рано зайти на объект и начать делать ремонт. Дальше готовую недвижимость перепродают. Заработать в этом случае можно как на росте стоимости квадратного метра, так и на ремонтных работах. Такой вариант быстро окупается, но имеет определенные риски (слишком медленную застройку или вообще прекращение строительства объекта).

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