В Украине значительно выросло количество зарегистрированных инвесторов — Finance.ua
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В Украине значительно выросло количество зарегистрированных инвесторов

Фондовый рынок
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В Украине значительно выросло количество зарегистрированных инвесторов
В Украине значительно выросло количество зарегистрированных инвесторов
Общее количество зарегистрированных инвесторов в 2022 году выросло в 5,5 раза — с 22,79 тыс. до 126,79 тыс.
Об этом сообщает Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках, выполняющий функции центрального контрагента.
Основной рост произошел в мае — с 32,69 тыс. до 93,69 тыс. — и, вероятно, связан с реализацией в приложении monobank простой процедуры покупки ОВГЗ, что тогда на порядок увеличило количество сделок с гособлигациями на Украинской бирже.
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К концу первого полугодия 2022 года количество инвесторов достигло 104,45 тыс., а дальше росло уже не так быстро, в том числе в декабре — на 2,74 тыс.
Что касается вторичного рынка ценных бумаг, то с момента возобновления его работы в августе, по данным РЦ, существенного роста не произошло, а основным инструментом остаются гривневые ОВГЗ. В частности, если в августе с ними было заключено 15,92 тыс. сделок на 8,8 млрд грн, то в октябре — 16,23 тыс. на 4,4 млрд грн, а в декабре — 14,3 тыс. на 15 6 млрд грн.
С долларовыми облигациями в августе РЦ провел 9 сделок на $3,7 млн, в октябре — 48 сделок на $120 млн и в декабре — 69 сделок на $68 млн.
Что касается акций, то показатели операций с ними небольшие и без выраженной динамики. В частности, если в августе с акциями украинских эмитентов было заключено 46 сделок на 33 млн грн, то в октябре — 72 сделки на 4,4 млн грн, а в декабре — 65 на 29,3 млн грн.
С акциями иностранных эмитентов в августе РЦ провел 58 соглашений на 83 млн грн, в октябре — 62 сделки на 35 млн грн и в декабре — 22 соглашения на 15 млн грн.
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РЦ также сообщил, что наиболее активными брокерами-участниками клиринга в декабре были (по мере убывания) ICU, ПриватБанк, Укрэксимбанк, mono и Универ капитал.
Вторую пятерку сформировали Dragon Capital, Ситибанк, Сэнс Банк (ранее Альфа-Банк), Спайк-инвест и Райффайзен Банк.
По материалам:
Фінансовий клуб
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