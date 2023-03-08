Каждый второй малый бизнес в Украине открывают женщины (инфографика) — Finance.ua

Каждый второй малый бизнес в Украине открывают женщины (инфографика) Сегодня 11:02 — Личные финансы

Каждый второй малый бизнес в Украине открывают женщины (инфографика), Фото: freepik.com

В 2023 году каждый второй новый ФЛП открывают женщины. В целом с начала года уже было зарегистрировано 36 892 ФЛП, из них 51% или 18 776 создали женщины.

Об этом сообщает Опендатабот.

С 2017 года доля женщин, открывавших ФЛП, росла. В 2020-2021 годах предприниматели открывали 51% новых бизнесов, однако большая война несколько отбросила этот показатель назад. В целом в 2022 году женщины зарегистрировали более 93 тысяч ФЛП — это 48% от общего количества новых малых бизнесов.

Чем занимаются предприниматели

Треть новых ФЛП, зарегистрированных женщинами, занимаются розничной торговлей — их почти вдвое больше, чем мужчин в этой категории. 10 658 предпринимателей начали собственное дело в сфере ІТ — второе место по количеству регистраций. И это всего 34% от общего количества ФЛП по этой категории.

В 2022 году женщины «обогнали» мужчин в сфере предоставления других индивидуальных услуг (85% новых дел — женщины), в производстве одежды, образовании и hr (75%), соцпомощи (74%) и здравоохранении (72%) и т.д.

Количество женщин-директоров

Ситуация с женщинами во главе компаний не столь положительна. Из года в год количество женщин-директоров среднего и крупного бизнеса уменьшается.

В 2021 году всего 35% бизнесов возглавляли женщины. Год полномасштабного вторжения сократил их количество до 29%. Всего в прошлом году было открыто 9405 компаний под руководством женщин.

В 2023 году наметилась тенденция к росту. С начала года было открыто 3849 бизнесов, а женщины возглавляют 30% новых компаний.

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