Бизнес в феврале: количество новых ФЛП уменьшается, а регистраций новых компаний стало больше (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес в феврале: количество новых ФЛП уменьшается, а регистраций новых компаний стало больше (инфографика)

Личные финансы
45
Бизнес в феврале: количество новых ФЛП уменьшается, а регистраций новых компаний стало больше (инфографика)
Бизнес в феврале: количество новых ФЛП уменьшается, а регистраций новых компаний стало больше (инфографика)
В феврале несколько уменьшилось количество регистраций новых ФЛП — до 16,6 тысяч. По сравнению с январем стало больше регистраций новых компаний — 2,7 тысячи.
Об этом сообщает Опендатабот.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В феврале количество договоров к январю почти не изменилось, а вот актов увеличилось на 8%. По сравнению с показателями февраля 2022 года до большого вторжения электронный документооборот значительно активировался: 2х договоров, 1,5х — актов.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В феврале положение дел украинских рестораторов несколько ухудшилось. По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, количество работающих заведений существенно не изменилось, но их обороты упали на 7%.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
По данным сервиса Хорошоп, после активного декабрьского шопинга и отдыха от него на новогодних каникулах в феврале украинцы стали больше покупать в интернете. В среднем в прошлом месяце украинцы шопились в интернет-магазинах в 1,3 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги к зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.