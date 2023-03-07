Бизнес в феврале: количество новых ФЛП уменьшается, а регистраций новых компаний стало больше (инфографика) — Finance.ua

Бизнес в феврале: количество новых ФЛП уменьшается, а регистраций новых компаний стало больше (инфографика) Сегодня 09:07 — Личные финансы

Бизнес в феврале: количество новых ФЛП уменьшается, а регистраций новых компаний стало больше (инфографика)

В феврале несколько уменьшилось количество регистраций новых ФЛП — до 16,6 тысяч. По сравнению с январем стало больше регистраций новых компаний — 2,7 тысячи.

Об этом сообщает Опендатабот.

Инфографика: Опендатабот

В феврале количество договоров к январю почти не изменилось, а вот актов увеличилось на 8%. По сравнению с показателями февраля 2022 года до большого вторжения электронный документооборот значительно активировался: 2х договоров, 1,5х — актов.

Инфографика: Опендатабот

В феврале положение дел украинских рестораторов несколько ухудшилось. По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, количество работающих заведений существенно не изменилось, но их обороты упали на 7%.

Инфографика: Опендатабот

По данным сервиса Хорошоп, после активного декабрьского шопинга и отдыха от него на новогодних каникулах в феврале украинцы стали больше покупать в интернете. В среднем в прошлом месяце украинцы шопились в интернет-магазинах в 1,3 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Инфографика: Опендатабот

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