Предприниматели назвали основные проблемы ведения бизнеса во время войны (инфографика) — Finance.ua

Предприниматели назвали основные проблемы ведения бизнеса во время войны (инфографика) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Предприниматели назвали основные проблемы ведения бизнеса во время войны (инфографика)

В феврале 2023 года первое место в рейтинге препятствий для опрошенного бизнеса поделили проблемы перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением и рост цен на сырье и материалы. Каждую из этих проблем указали по 68% опрошенных предприятий.

Об этом свидетельствует опрос руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны» Института экономических исследований и политических консультаций.

Однако отмечается, что влияние перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами, а вот важность проблемы роста цен осталась на стабильно высоком уровне:

в частности, с ноября 2022 года по январь 2023 года на перебои с электроэнергией и другими коммуникациями указывали 78-80% опрошенных предприятий. Это был период, когда энергетическая инфраструктура Украины испытывала значительные повреждения из-за массированных ракетных атак россии;

в то же время процент предприятий, говоривших о росте цен за этот же период, находился на уровне 68-71%, что не изменилось и в феврале 2023 года.

Сложности с перевозкой сырья или товаров по территории Украины стали еще более актуальной проблемой для опрошенного бизнеса. Она вышла на третье место в рейтинге помех для бизнеса. В феврале на эту проблему пожаловались более половины опрошенных предприятий, в то время как в январе соответствующая доля опрошенных составляла 39%.

Четвертое место в рейтинге помех заняла проблема безопасности труда. 40% предприятий в феврале сказали, что работать небезопасно.

Разрыв цепочек поставок замыкает пятерку основных проблем для опрошенного бизнеса в феврале 2023 года. В течение двух предыдущих месяцев — декабря 2022 и января 2023 года — доля бизнеса, указывающего на эту проблему, составляла 35-37%. Она осталась на таком же уровне и в феврале (37%).

Значение проблемы уменьшения спроса на продукцию или услуги росло небольшими темпами за последние четыре месяца. В феврале 2023 г. на эту проблему указали 35% предприятий, из-за чего она заняла шестое место в рейтинге препятствий.

Среди других проблем, которые чаще всего называет бизнес, были следующие:

нехватка рабочей силы в результате призыва или выезда сотрудников в феврале (26% опрошенных);

16% предприятий сказали, что сталкивались с нехваткой оборотных средств,

а 14% — с проблемой государственного регулирования курса валют.

На остальные проблемы — нехватку топлива, повреждение имущества или товара в результате боевых действий, коррупцию и блокирование налоговых накладных — указали до 12% предприятий. Еще 3% респондентов добавили собственные варианты помех, среди которых упоминают о нехватке сырья, оккупированных заводах и остановках работы из-за воздушных тревог. Кроме этого, 2% предприятий, опрошенных в феврале 2023 года, сказали, что не столкнулись ни с какими проблемами.

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